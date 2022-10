En Inglaterra ven a Rubiolo jugando Premiership en 2023

En un año donde Pedro Rubiolo no deja de sorprender por su notable crecimiento deportivo, esta semana su nombre apareció en publicaciones europeas. El medio británico The Rugby Paper señaló que varios equipos de la Premiership estarían interesados en contar con los servicios del juvenil forward para después de la Copa del Mundo 2023 en Francia.

El rafaelino viene de salir campeón del Uruguay Conference 2022 con Argentina XV el domingo pasado y desde Europa surgieron novedades sobre su futuro, para el próximo año.

Si bien no trascendieron los nombres de los clubes que habrían puesto los ojos en el jugador surgido del CRAR, que aún tiene 19 años, sí marcaron que estos apuntan para después del Mundial y la próxima temporada de la liga inglesa.

Recordemos que Rubiolo debutó con Los Pumas en el Rugby Championship, ante Sudáfrica en el Kings Park Stadium, mientras que previamente había disputado la Superliga Americana con Jaguares XV y también fue parte de Los Pumitas.



PLANTEL DE SEVEN

Ya está definida la lista con los 14 jugadores de Los Pumas 7's que viajarán a Hong Kong para disputar la primera etapa de la temporada 2023 del Circuito Mundial.

En Hong Kong, Argentina, que integra el grupo D, debutará con Canadá el viernes 4 de noviembre desde las 5:04. Posteriormente, continuará jugando el sábado ante Kenia (0:25) y definirá su posición en la zona frente a Irlanda a las 4:10.

El head coach Santiago Gómez Cora, confirmó el plantel de catorce jugadores para la primera etapa y la novedad de esta lista es la presencia del debutante Agustín Moyano (19 años), medio scrum de Córdoba Athletic.

Plantel de Los Pumas 7's: Benjamín Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González Rizzoni, Rodrigo Isgró, Alejo Lavayén, Tomás Lizazú, Marcos Moneta, Agustín Moyano, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Franco Rossetto, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.