Magistrados buscan frenar la aplicación de Ganancias

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia se reunieron hoy con los miembros de la Asociación de Magistrados, antes del encuentro que estos últimos mantendrán este miércoles con la vicepresidenta Cristina Kirchner en medio de la polémica por la iniciativa para que el Poder Judicial sea alcanzado por el Impuesto a las Ganancias.

La foto difundida fue leída como un claro respaldo del máximo tribunal a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia (AMFJ), que rechaza el apartado del Presupuesto 2023 incluido por el oficialismo para que los integrantes del Poder Judicial dejen de quedar exceptuado de abonar el gravamen. En la imagen se observa a los cuatro miembros de la Corte, Horacio Rosatti; Ricardo Lorenzetti; Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, posando junto a las autoridades de la Asociación.

En el marco de esa tensión, la AMFJ será recibida este miércoles por Cristina Kirchner, a quien le manifestarán su negativa a comenzar a tributar ganancias. "Consideramos que la única manera de terminar esta discusión es desde el diálogo. Estamos dispuestos a hablar e intentar encontrar una solución", dijeron desde la Asociación luego de que se confirmara la reunión con la ex presidenta.



EN DIPUTADOS

Luego de que días atrás se conociera días un retoque en el proyecto de Presupuesto 2023 por el cual todos los jueces e integrantes del Poder Judicial pasarán a tributar el impuesto a las Ganancias a partir del 1 de enero próximo, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibió ayer a representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMJN), que denunciaron que dicha iniciativa es "inconstitucional" porque violaría "la intangibilidad de los salarios".

En vísperas de la sesión que se llevará adelante hoy, los integrantes del Poder Judicial "se abroquelaron" en la comisión presidida por Carlos Heller para evitar que este martes en la sesión especial prevista en la Cámara baja se mantenga en la redacción esa reforma que eliminaría un privilegio histórico del que gozan jueces, funcionarios y empleados de la Justicia y los ministerios públicos fiscales.

"Estamos abroquelados todos los integrantes del Poder Judicial. Quiero remarcar la uniformidad en cuanto a la opinión que se ha gestado", comenzó el presidente de la AMJN, Marcelo Gallo Tagle, al comienzo de la reunión, marcando que el reclamo no era a título personal sino de carácter corporativo.

Según dijo, "desde lo legal no es tolerable, correcto o adecuado" modificar un impuesto en una ley de Presupuesto, y al respecto citó el artículo 20 de la ley de Administración Financiera. El principal argumento que Gallo Tagle esgrimió para posponer el cambio el Ganancias tiene que ver con lo que presentó como "la intangibilidad de los sueldos de los magistrados y todos los integrantes del poder Judicial", según lo establecido por la Constitución nacional.}

Por su parte, Heller pidió poner sobre el tablero el "calibramiento de las prioridades", y precisó que el 70% de esos recursos que se generarán tendrán como destino "el incremento del presupuesto de becas para jóvenes en capacitación y estudio y el resto del 30% para fuerzas de seguridad". Además, detalló que "lo que se deja de percibir en un año por el aporte al impuesto a las Ganancias del sector judicial es equivalente a lo que le entró a la AFIP en nueve meses por el impuesto PAIS".

Todo indica que pese a la presión del lobby judicial para postergar los cambios, el dictamen no sufrirá modificaciones en ese aspecto y será votado hoy en esos términos.

En el 2017 se estableció por ley el fin de ese privilegio para jueces e integrantes del Poder Judicial pero exclusivamente para quienes fueran nombrados con posterioridad a la sanción de aquella norma. Ahora se haría extensivo a todos los funcionarios y personal del Poder Judicial, independientemente de cuando hayan iniciado sus funciones.

La sesión fue convocada a las 12:30 y se espera una jornada muy larga de exposiciones que culminaría en la madrugada del miércoles.