Fernández propuso combatir y erradicar discursos de odio

El presidente Alberto Fernández planteó la necesidad de combatir y erradicar los discursos de odio, a la vez que propuso repensar los modos de comunicación e información. Lo hizo en la inauguración del 39° período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que encabezó en el Centro Cultural Kirchner (CCK). "Es importante coordinar acciones regionales para enfrentar los discursos de odio motorizados por algoritmos que generan adicción digital, dificultan el diálogo entre quienes pensamos diferente y debilitan la convivencia democrática", desarrolló.

Asimismo, agregó: "Aprovechando la desazón que generó la pandemia y los efectos económicos de la guerra, los discursos extremistas y violentos han proliferado. Encontraron tierra fértil para transformar los reclamos legítimos por mejores condiciones de vida en un discurso contra la política que pone en jaque a la misma democracia. Se trata de palabras que han ido ganando espacio y que naturalizan expresiones y acciones violentas".

El Presidente hizo eje en la virtualidad, el uso de las redes sociales y el desarrollo de fake news, al tiempo que aclaró que "repensar la cuestión no busca poner en juego la plena vigencia de los derechos individuales, del derecho a la información o los principios que fundamentan la libertad de expresión".

Durante su discurso, el mandatario denunció además la desigualdad existente en las sociedades, que se agravó producto del impacto negativo de la pandemia en la Economía y las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. "La desigualdad que enfrentamos es consecuencia directa de quienes pugnan por un Estado ausente que deje en manos del mercado la solución de aquella desigualdad", expresó.

En la misma línea, planteó: "En esta coyuntura, los problemas se agudizan. Se agravan las dificultades de logística sobre las cadenas de valor, con un fuerte impacto en el precio de la energía y los alimentos".

Con eje en la integración productiva y el trabajo coordinado, Alberto Fernández habló de la compleja coyuntura internacional en la que se enmarca el 39° período de sesiones y pidió avanzar en la creación de trabajo y potenciar la producción de bienes y servicios a través del desarrollo científico y tecnológico.



JUEGOS EVITA

Por otra parte, Fernández encabezó en Mar del Plata la inauguración de los Juegos Nacionales Evita 2022 ante miles de jóvenes participantes y recordó los inicios de Diego Maradona en ese certamen. "Los Evita se dejaron de hacer porque algunos pensaban que el nombre Evita complicaba la vida. Después volvieron en el 73 y yo los jugué esos Evita en la Ciudad de Buenos Aires. Confieso que no me fue tan bien como a ustedes que están en las instancias finales. En aquel torneo de fútbol que jugué nos llamó la atención el equipo de los Cebollitas y en ese equipo jugaba Diego Armando Maradona", sostuvo el mandatario.

Por su parte, el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, destacó que "estos Juegos son récord: más de 1 millón de chicos y chicas de todo el país participaron de esta edición. Y hoy tenemos a 25.000 jóvenes acá para disfrutar de las 55 disciplinas". (NA)