Ayuda financiera a productores de cereales

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará hoy un programa de asistencia financiera dirigido a pequeños y medianos productores de cereales para mejorar la producción, pero que en paralelo busca paliar los efectos de la grave sequía que afecta a gran parte del país.

El programa tendrá un fondeo de $ 42 mil millones de pesos derivados del plan conocido como "Dólar Soja" que les reconoció a los productores un valor de $ 200 por dólar y derivó en liquidaciones por US$ 8.100 millones.

El secretario de Agricultura, José Bahillo, recibió ayer por la tarde a representantes de la Mesa de Enlace, a quienes les dio detalles del programa que será lanzado por Massa durante un acto que se realizará en la ciudad bonaerense de Las Heras.

Según trascendió, el "Programa de Fortalecimiento de Pequeños y Medianos Productores" estará destinado a productores de soja de hasta 400 hectáreas y de maíz de hasta 100 hectáreas, que hayan sembrado en la campaña anterior, haber comercializado hasta el 85% de su cosecha de soja al 31 de octubre y por otro lado que no hayan formado parte del esquema dólar soja.

Los productores recibirán un aporte no reintegrable o subsidio estimado en el 40% del valor del fertilizante y la semilla.

El trámite para acceder a este beneficio deberá realizarse a través de la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Pero además la ayuda busca establecer un mecanismo de auxilio ante la grave sequía que no cede en gran parte del país, a lo que en los últimos días se le sumaron heladas atípicas para esta época del año. Especialistas estiman que la falta de agua se extenderá por lo menos hasta finales de enero de 2023. A raíz de esta situación se proyecta que la actual campaña de trigo sea de 15 millones de toneladas, lo que significaría una reducción de 8 millones, y de esta forma se convertiría en la más baja de los últimos 7 años. (NA)