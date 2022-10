Massa sostuvo que "Ahora 30" es una herramienta para atacar la inflación

El ministro de Economía afirmó que fijar una tasa de interés contribuye a quitar incertidumbre y bajar expectativas. Destacó que no tiene costo fiscal. El programa regirá por 90 días. Se podrá comprar televisores, equipos de aire acondicionado, celulares, heladeras y lavarropas.

En las primeras horas de iniciado el Programa Ahora 30 las grandes cadenas de electrodomésticos salieron al mercado con sus respectivas promociones al tiempo que desde las pymes comerciales esperan que el beneficio también alcance al sector. De acuerdo con un relevamiento realizado por la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, entre sus entidades socias todavía no registraron operaciones, aunque ya hay circulación de clientes para consultar sobre el nuevo programa. El programa de fomento a consumo permitirá acceder a celulares, electrodomésticos de línea blanca, aires acondicionados.

Según dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, "el objetivo principal es fomentar el consumo, al mismo tiempo de incentivar el cuidado energético". En ese sentido, remarcó que además de enfocarse en dinamizar la economía, el programa tiene como otro de sus ejes el cuidado energético.

"Si cada argentino cambiara su aire acondicionado por este tipo, nos ahorraríamos un mes de la cuota argentina", señaló.

Al respecto, indicó: "El esfuerzo que le pedimos a la gente de ahorro lo tenemos que acompañar con darle acceso por financiamiento con tasa fija de 48% anual y cuota fija a este tipo de electrodomésticos para ahorrar energía".

En ese sentido, Massa destacó: "Es un objetivo que tenemos que recorrer y lo vemos en el mundo. Va a tener un fuerte impacto en la economía".

Massa sostuvo que el programa "Ahora 30" es una herramienta para atacar la inflación porque contribuye a quitar incertidumbre y bajar las expectativas, al tiempo que enfatizó que sostener el "consumo y el mercado interno" es uno de los "grandes objetivos" del Gobierno.

Asimismo, subrayó que el plan no tiene costo fiscal para el Estado ya que resultó una articulación entre fabricantes, cadenas de distribución y bancos. El monto total involucrado es de $ 100 mil millones de pesos. "Tenemos la tarea de bajar la expectativa inflacionaria. Cuando bajamos la tasa de interés programada y cuando bajamos precios a partir de fijar una estrategia que quita incertidumbre ayudamos a la titánica tarea de bajar la inflación", recalcó el jefe del Palacio de Hacienda.

Massa lanzó ayer por la tarde oficialmente la iniciativa durante un acto que se realizó en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. El ministro estuvo acompañado por el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y de la presentación también participaron el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, representantes de los bancos, de las empresas productoras y de las cadenas de venta.

Massa agradeció el esfuerzo del sector privado e instó a los pequeños comercios a adherirse a través de la página de la secretaría para al mismo tiempo incentivar la venta presencial para dinamizar todos los rubros adyacentes. Al momento, el programa está disponible en 1400 bocas y se espera que se amplíe en los próximos días.

"Nos sirve para mostrar que cuidar el consumo y el mercado interno y el poder de comprar es uno de los grandes objetivos de este gobierno", enfatizó. El ministro señaló que "cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos podemos programar un proyecto si todos cedemos un poquito y conseguir muy buenos resultados".

Por su lado, Fabián Castillo, titular de la FECOBA, dijo a Noticias Argentinas que "todo lo que sirva para que haya financiamiento para el consumo es muy bien recibido por las pymes".

Castillo indicó que "hay que procurar que el programa llegue a los comercios de proximidad, y que no quede solo entre las grandes cadenas", en tanto recordó que la entidad mantuvo un encuentro con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, a que le transmitieron el reclamo.



PUNTOS PRINCIPALES

Se trata de un programa de fomento al consumo, impulsado por el ministro de economía Sergio Massa, que incluye un congelamiento de precios por 90 días de productos como heladeras, lavarropas, celulares, televisores y equipos de aire acondicionado de bajo consumo, todos de producción nacional.

• El límite del valor de venta de los productos será de $200.000, con un tope máximo de precio cupón, es decir, incluidos los intereses, de 400 mil pesos.

• Se podrá financiar la compra de artículos como: aires acondicionados con tecnología "inverter", lavarropas, heladeras, televisores de 50 o más pulgadas con resolución 4K y celulares 4G de gama baja y media, todos de producción nacional.

• Los artículos incluidos en el programa contarán con un cartel o rótulo que marca que están alcanzados, para que el consumidor pueda identificarlos, tanto en el local (presencial) como en las páginas de venta online.

• La tasa de financiamiento será del 48%, casi la mitad de la actual en el sistema financiero para el pago de resúmenes de tarjetas de crédito, que es de 83% Tasa Efectiva Anual (TEA).

• Los proveedores y comercios adheridos podrán elegir cobrar las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento de 37,79% o de hasta diez días con una tasa máxima de 41,31%. (NA)