El obispo de Rafaela, monseñor Luis Fernández, instó a los rafaelinos a "recuperar la alegría, luego de estos tiempos difíciles del Covid, así como dificultades económicas y sociales en el país y, en medio de guerras en el mundo". Fue durante la homilía que ofreció por el Aniversario de la Dedicación de la Iglesia Catedral San Rafael y los 141 años de Rafaela ante la presencia del intendente, Luis Castellano, y su esposa, Rosana Gastaldi, el senador provincial, Alcides Calvo, funcionarios del Municipio como el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo y concejales entre otros.

Fernández consideró que "el Día de la Dedicación de esta Iglesia Catedral 'San Rafael Arcángel', y el Día de la Ciudad de Rafaela, nos ponen ante una celebración muy especial, ya que la tierra se une con el cielo, donde la presencia de lo trascendente del mismo Dios, se unen con lo humano, es lo que al hacer memoria fue la realidad de los orígenes rafaelinos, donde todo pasa como es la vida ante la realidad de tiempos nuevos, con desafíos de posibilidades que se abrían para la vida capaz siempre de crear vínculos que hacen comunión y encuentros fraternos frente al sacrificio de todo lo que comienza, donde los nombres del Arcángel San Rafael y el de Rafaela, se entrelazaron para siempre".

El obispo de la Diócesis de Rafaela enfatizó que "Dios se acerca a su Pueblo para cambiar la suerte, por eso no hay que dejar de soñar y de esperar siempre en la vida, como el Arcángel Rafael, ayudó para recuperar la salud de Tobías". En tal sentido, abogó por "recuperar la alegría, luego de estos tiempos difíciles del Covid, así como dificultades económicas y sociales en el país y, en medio de guerras en el mundo".

"La venida de Cristo a esta tierra fue para intervenir en favor de los hombres, ya que tomo sobre si nuestros dolores y pecados, asumiendo, la fatiga, el esfuerzo y el trabajo que es la vida, de cada mujer y hombre, en el campo y en la ciudad, llevando adelante una familia, donde los hijos son cuidados y amados, y desde los distintos oficios y múltiples trabajos que debieran posibilitar, una casa, un techo digno, así como el acercar con dignidad el pan ganado con el esfuerzo, en esta tierra Bendita del pan, para que todos puedan tener educación, salud", afirmó Fernández en otro tramo de la homilía celebrada anoche.

En este contexto, expresó que "el pueblo que se vuelve a encontrar en esta Solemnidad de la Dedicación de este Templo del “Arcángel Rafael”, en el Día de Rafaela, es un signo viviente para reconocer, aún como pueblo sacerdotal, la vulnerabilidad de sus pecados, pero confiado en que El Sumo y Eterno Sacerdote Jesucristo, ha tomado sobre si los dolores y pecados de toda la humanidad, para empezar cada día, algo totalmente Nuevo y Pascual, que llena de fe, esperanza y caridad, la Fiesta del Aniversario".

"Muchas veces nos sentimos, heridos y agobiados, sin fuerzas y cansados, muchas veces desorientados y sin ganas de continuar, queriendo hacer callar tanto dolor y tristeza", señaló monseñor Fernández. "Hermanos, Fiesta de Rafaela, demos como Ciudad, un salto cualitativo", agregó.

Por último, Fernández pidió que "nos ayude Jesús, ante tanta oscuridad, poder ver y vivir no solo con dignidad de Ser humano, sino también le rogamos, no perder la fe, para caminar juntos como hermanos, escucharnos con respeto, abriéndonos a ese mundo nuevo, de la fraternidad, de la convivencia con una participación donde todos tengan posibilidad de amar y sentirse amados".