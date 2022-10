El PSG, por el pase a octavos

Con Lionel Messi, PSG y Maccabi Haifa, jugarán este martes desde las 16 hrs. por la fecha 5 del grupo H de la Champions League. Se medirán en el estadio Parque de los Príncipes en París.

En la mañana de ayer el equipo de Galtier trabajó para el gran objetivo que le quita el sueño, de ganarle al conjunto de Israel, lograría el pase a octavos de final de la competencia.

El PSG lidera su zona junto a Benfica con 8 puntos y cinco de ventaja sobre Maccabi y Juventus de Italia, que jugará en Portugal con la obligación de un triunfo para no quedar eliminado.

Con Lionel Messi desde el inicio, el partido en el estadio Parque de los Príncipes comenzará a las 16.00 de la Argentina y será televisado por ESPN y la plataforma Star+.



OTROS ENCUENTROS: 13.45hs (ESPN) Salzburgo vs Chelsea, 13.45hs (Fox Sports) Sevilla vs Copenhague, 16.00hs (Fox Sports) Benfica vs Juventus, 16.00hs (Fox Sports) Borusia Dortmund vs Manchester City, 16.00hs (ESPN) Celtic vs Shakhtar, 16.00hs (ESPN) Dinamo Zagreb vs Milan, 16.00hs (Fox Sports) RB Leipzig vs Real Madrid.



Las posibles formaciones:



PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Nordi Mukiele, Juan Bernat; Marco Verratti, Fabián Ruiz, Renato Sanches; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Carlos Soler. DT: Christophe Galtier.



MACCABI HAIFA: Joshua Cohen; Daniel Sundgreen, Dylan Batubinska, Sean Goldberg, Pierre Cornud; Tjaronn Chery, Neta Lavi, Mohammad Abu Fani; Omer Atzili, Frantzdy Pierrot y Dolev Hazizia. DT: Barak Bakhar.