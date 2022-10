Boca, tras la consagración, ya piensa en la Copa Argentina

Boca no tiene descanso. Después de festejar la consagración en la Liga Profesional, el Xeneize ya pone la cabeza en el próximo compromiso clave que tiene por delante: las semifinales de la Copa Argentina ante Patronato, que se disputarán en el Bicentenario de San Juan este miércoles. Ante la cercanía del partido, Hugo Ibarra ya definió la lista de jugadores convocados que viajarán en busca del boleto a la final.

La novedades más destacadas en la nómina que Boca dio a conocer a horas del mediodía del lunes, mientras todavía reina la alegría del título y el plantel se preparaba para volver a entrenar por la tarde, es que pese a que en un principio no figuraban Carlos Zambrano ni Luis Vázquez, ambos fueron sumados sobre la hora al igual que el juvenil Nahuel Genez.

La ausencia del central peruano tenía que ver con que terminó el partido con Independiente con molestias en la rodilla derecha, esa misma que lo tiene a maltraer desde que sufrió un fuerte traumatismo con Sarmiento; en cuanto al delantero que ayer fue titular ante la ausencia de Darío Benedetto por lesión, no habían trascendido los motivos. Lo cierto es que en pocas horas pasaron de no estar en la nómina a ser parte del viaje a San Juan pese a que no están en la mejor forma físicamente.



Los que concentran: Rossi, J. García, Figal, Roncaglia, Aranda, Advíncula, Weigandt, Fabra, Sandez, Varela, Rolón, G. Fernández, Medina, González, Payero, Ramírez, Molinas, Romero, Villa, Briasco, Longoni, Orsini y Morales.