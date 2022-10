Otra salida cantada en la Crema

Los dirigentes de Atlético de Rafaela continúan con la limpieza del plantel profesional de cara a la temporada 2023. Con mucho tiempo para trabajar y unos meses complicados para poder negociar de manera tan anticipada las llegadas se van confirmando aquellos futbolistas con los cuales no se buscará una renovación. Y de paso, se los libera para que puedan buscar nuevos rumbos con mayor libertad.

En la jornada de ayer se confirmó que Jonatan Fleita no seguirá en la ‘Crema’. Su contrato era hasta diciembre de este año pero ya se arregló su desvinculación, lo mismo que ocurriera días atrás con Franco Bellocq y Franco Faría.



El santafesino de 27 años, surgido futbolísticamente en Unión, llegó como refuerzo a principios de este 2022 proveniente de Nueva Chicago. Con la camiseta de Atlético disputó 20 encuentros, en la Primera Nacional, y otros 2 por Copa Santa Fe.



Si bien desde la dirigencia albiceleste aún no se confirmó más que lo anunciado, otro de los que no seguirá tras su finalización de contrato en diciembre sería Facundo Nadalín. Habrá que esperar lo que ocurra con Juan Galetto, Mateo Castellano, Jonás Aguirre y Guillermo Funes, quienes también finalizan sus vínculos a fin de año.

El caso de Gonzalo Lencina es especial ya que el delantero debe regresar a Belgrano de Córdoba tras finalizar su préstamo y Atlético deberá entablar nuevamente negociaciones para volver a contar con el cordobés de Alta Gracia una temporada más.



Por otro lado, en las próximas horas se podrían estar anunciando un par de rescisiones con algunos de los futbolistas que aún tienen contrato por una temporada más.



Vale recordar que aquellos que tienen contratos hasta diciembre de 2023 son: Julio Salvá y Nahuel Pezzini; Fabricio Fontanini, Mauro Osores, Federico Torres, Gastón Tellechea, Facundo Soloa, Marco Borgnino, Emiliano Romero, Nicolás Aguirre, Ayrton Portillo, Nicolás Laméndola, Matías Valdivia, Mauro Albertengo y Claudio Bieler. El resto: Agustín Grinovero, Agustín Bravo, Alex Luna y Agustín Costamagna (hasta diciembre de 2024); Gino Albertengo (hasta diciembre de 2025).



En otro orden, cuerpo técnico y dirigentes vienen manteniendo reuniones para definir la fecha de inicio de la pretemporada, que en principios sería íntegramente en Rafaela.