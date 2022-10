Así se jugarán las semis del Reducido

El final de la temporada 2022 de la Primera Nacional está cada vez más cerca. Estudiantes de Caseros, Gimnasia de Mendoza, Defensores de Belgrano e Instituto de Córdoba son los cuatro sobrevivientes a un certamen que ya se devoró a varios candidatos.

La instancia de cuartos de final trajo aparejadas dos sorpresas: la primera, y la más fuerte, se dio en la noche del sábado en La Ciudadela. Es que San Martín de Tucumán, que hacía su debut en los playoffs, recibía al Dragón con todo a su favor (localía y ventaja deportiva), pero el conjunto de Pablo Javier Frontini lo goleó 3 a 0.

El segundo golpe, en Río Cuarto: Estudiantes recibió a su homónimo de Caseros en el Antonio Candini, con todas las de ganar. Pero el elenco de Walter Otta salió más despierto que su rival, golpeó rápido, luego cuidó la ventaja y se llevó el tan ansiado boleto a semifinales.

​A partir de la instancia de semifinales, el formato del Reducido en la Primera Nacional empieza a cambiar: las llaves se disputarán a ida y vuelta, 90 minutos en cada cancha y, en caso de igualdad una vez finalizada la serie, seguirá rigiendo la ventaja deportiva para el equipo que terminó mejor ubicado en la tabla. Es necesario aclarar que no vale doble el gol de visitante.



ASÍ JUEGAN. Sábado 29/10 a las 21.10hs (TyC Sports) Estudiantes BA vs Gimnasia de Mendoza. Domingo 30/10 a las 18.05hs (Directv) Defensores de Belgrano vs Instituto de Córdoba.