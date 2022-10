Despedida a los santafesinos

Serán mil deportistas de Santa Fe que competirán en 55 disciplinas deportivas, entre convencionales y adaptadas para personas con discapacidad, de 96 localidades con representación de los 19 departamentos, que surgieron de las instancias clasificatorias durante los Juegos Santafesinos, programa que en 2022 tuvo más de 80 mil inscripciones, quienes compartirán el evento nacional junto a 25 mil jóvenes de toda Argentina.

“Estamos muy contentos, me trae el recuerdo del año pasado, cuando debatíamos con el gobernador Omar Perotti, y los ministros, si este año íbamos a hacer los juegos después de la pandemia, y creo que fue una decisión acertada hacerlos. Hoy vemos la participación, la alegría de los chicos y chicas de poder ir a Mar del Plata a competir, pero siempre llevando adelante los valores del deporte”, destacó Capitani.

Al tiempo que agradeció a todos los que hicieron posible los Juegos Santafesinos, tanto clubes, profesores como voluntarios, y definió a Santa Fe como “una provincia deportiva”.

En tanto, Martorano también se mostró “muy feliz por estar compartiendo un momento de alegría, y emoción, con chicas y chicos que se han preparado, competido, y ejercitado muchísimo para este momento”.

Por su parte, Molinero afirmó: “Estamos muy contentos, han venido 16 colectivos de todas partes de la provincia para completar nuestra delegación de mil santafesinos en la ciudad de Mar del Plata, para emprender esta aventura. Nos enorgullecen que sean mil y ojalá el año que viene seamos más”.



DESPEDIDA DESDE EL MONUMENTO



La delegación santafesina, que tiene representantes de 96 localidades de los 19 departamentos, se reunió el domingo en Rosario, donde se realizó la despedida antes de emprender el viaje a “La Feliz”. Los equipos y deportistas de Santa Fe se concentraron en el Monumento Nacional a la Bandera, donde se realizó la foto formal y fueron despedidos por familiares y autoridades.

La edición 2022 de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados, que se realizarán en Mar del Plata con la participación de las 24 provincias de Argentina, sumará al programa deportivo escalada, skateboarding, tenis, windsurf, patín carrera, gimnasia trampolín, tiro con arco y handball de playa entre los convencionales; y en el calendario de las disciplinas para personas con discapacidad se agregan el fútbol para ciegos, levantamiento de pesas, parataekwondo, parabádminton y el tenis sobre silla de ruedas. De este modo, serán 12 en total ya que también habrá atletismo, natación, boccia, goalball, tenis de mesa, vóley sentado y básquet sobre silla de ruedas.

El resto de las disciplinas convencionales, que este año suman 43 en diferentes categorías y modalidades, son las siguientes: acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, básquet 3 vs 3, básquet 5 vs 5, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, ciclismo de montaña, esgrima, fútbol 11, fútbol 7, fútsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, handball, hockey césped, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha grecorromana, lucha libre, natación, natación artística, optimist, patín artístico, pelota paleta, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro, vóleibol y vóleibol de playa.