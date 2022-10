El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en Mar del Plata la inauguración de las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2022, que se desarrollarán hasta el próximo sábado con la participación de más de 25.000 competidores, y aseguró que "el deporte es una maravillosa escuela y una gran enseñanza".

Del certamen nacional tendrá a mil atletas santafesinos en competencia, con más de 30 de la ciudad de Rafaela.

El mandatario destacó -a su vez- el carácter federal de los juegos y señaló que "es bueno saber que cualquier rincón de la patria tiene representación", e invitó a los deportistas a disfrutar "de esta instancia final y este tiempo de alegría".



Acompañado por los ministros de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Cultura, Tristán Bauer; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y por la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, Fernández recordó que Diego Armando Maradona fue uno de los deportistas que pasaron por los Juegos Evita, antes de convertirse en una estrella internacional.



"No sé cuántos Diego Armando Maradona habrá hoy acá, no sé cuántos van a deslumbrarnos con el arte del deporte que practican, pero de lo que estoy seguro es de que todos los que están hoy aquí están haciendo mucho para mejorar su condición humana. El deporte nos hace mejores personas", dijo.



El Presidente recordó a su vez que él mismo participó en 1973, con un equipo de fútbol en Capital Federal, sin poder superar las primeras instancias: "Confieso que no me fue tan bien como a ustedes".



Remarcó también que los deportes "enseñan a trabajar en equipo", y citó al ex entrenador del seleccionado argentino de fútbol, el fallecido Alejandro Sabella, al recordar que "él decía que hay que entender que el equipo es el otro".



Lammens destacó, por su parte, el regreso de los juegos tras su suspensión por la pandemia, y aseguró que en esta edición hubo un "récord de competidores", con "más de 1 millón" desde las instancias preliminares hasta las finales.



En estas finales, más de 25.000 competidores disputarán hasta el sábado los primeros puestos de 55 disciplinas deportivas, con doce nuevas competencias: siete convencionales -escalada, futsal, handball de playa, patín carrera, tenis, tiro con arco y skate- y otras cinco adaptadas para personas con discapacidad -bádminton, fútbol 3, powerlifting, taekwondo y tenis.



De manera conjunta, participarán este año los 2.000 finalistas de la 17ma. edición de los Juegos Culturales Evita, de las categorías sub 15, sub 18, categoría única (de 12 a 18 años) y, por primera vez, para personas con discapacidad.



La ceremonia de apertura de esta fase final comenzó en la Plazoleta Almirante Brown, junto al Casino Central, donde miles de jóvenes integrantes de las distintas delegaciones presenciaron las presentaciones del grupo de percusión teatral Choque Urbano.



En el acto de apertura fueron reconocidos por su reciente desempeño en los Juegos Odesur, los deportistas Abigail Magistrati (gimnasia artística), Luca Alfieri (gimnasia), Nazareno Sasia (atletismo), Lucas Vilar (ciclismo), Salma Antorena (tiro deportivo) y Fernanda Russo (tiro deportivo).



Según informó el Ministerio de Turismo y Deportes, más de 1 millón de deportistas participan de los Juegos, desde las etapas clasificatorias provinciales hasta las finales nacionales, con representantes de las todas la provincias.



En relación a los representantes de nuestra ciudad, el atletismo es la disciplina más nutrida, con mayoría de chicos pertenecientes al CRAS, pero también hay representación en cestoball (equipo del Colegio Misericordia), boxeo, ciclismo, mtb, ajedrez, natación y tenis de mesa, además de deportes adaptados, como atletismo y boccia.



Tras el fin de las competencias, el cierre de los Juegos estará a cargo de los artistas Milo Moya, Shitstem y Los Eternos.

Los primeros Juegos Evita se disputaron en 1948, por iniciativa de Eva Perón y del ministro de Salud de entonces, Ramón Carrillo, y en 2008, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fueron instituidos por ley como competencia anual.



A lo largo de casi 75 años, participaron en estos juegos posteriores figuras del deporte nacional como Maradona, César Luis Menotti, Carlos Bilardo, José Sanfilippo, Nadia Báez, Celina Di Santo, Leandro Bolmaro y Braian Toledo, entre otros.