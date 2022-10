Los Pumas, en Manchester

Los Pumas están en Manchester hasta el 26 de octubre para entrenar pensando en la ventana internacional de noviembre. Allí, el combinado nacional jugará el 6 ante Inglaterra, el 12 frente a Gales y el 19 cerrará la gira con Escocia.

Respecto al plantel convocado, Michael Cheika dio una nómina de 29 jugadores, entre los que se destacan las presencias del fullback Martín Bogado, sin caps en el seleccionado, y el regreso del pilar Rodrigo Martínez.

A su vez, dentro de los que no están hay que remarcar los nombres del rafaelino Mayco Vivas, Guido Petti, Rodrigo Bruni y Joel Sclavi. Los cuatro estarán fuera de los compromisos de los argentinos. En el caso de los tres primeros, no podrán formar parte por diversas lesiones, mientras que Sclavi fue suspendido por ocho semanas.

Por otro lado, algunos jugadores que no aparecen son: Lautaro Bazán Vélez, Santiago Grondona, Francisco Gómez Kodela, Benjamín Urdapilleta y Nicolás Sánchez. Sin embargo, la lista de 29 no es definitiva y sufrirá cambios de cara a la ventana de noviembre. Y allí podría meterse el rafaelino Pedro Rubiolo.



EL PLANTEL DE LOS PUMAS PARA EL CAMP EN MANCHESTER: Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Eduardo Bello, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Martín Bogado, Ignacio Calles, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Agustín Creevy, Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy, Thomas Gallo, Juan Martín González, Juan Imhoff, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Juan Cruz Mallía, Rodrigo Martínez, Pablo Matera, Julián Montoya (c), Matías Moroni, Matías Orlando, Lucas Paulos y Nahuel Tetaz Chaparro.