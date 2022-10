Semana clave para la donación del Predio de la Flor a la Provincia

La novela por el traslado de dominio del predio más valioso que tiene el Estado municipal se inició, cuando en marzo pasado, el Gobierno provincial anunció que en ese espacio planeaba construir los nuevos edificios de Tribunales y el Concejo y dependencias para municipales, pero, como paso previo, debía recibir en donación.

Pasaron varios meses sin que el tema sea debatido a fondo, pero, en los dos recientes, el oficialismo apretó el acelerador para traspasar el terreno, aunque se topó con una oposición que quiere extremar las exigencias para garantizar que las obras que se prometen a la ciudad se ejecutarán.

Tres semanas atrás, el Justicialismo presentó un texto que incluye exigencias tales como: que el plazo de obra es de 10 años, que la licitación deberá efectuarse por los tres edificios (entre los agregados que hará la oposición se determina que el avance de obra deberá ser igual en los tres); que se reserve para el Cuerpo legislativo una superficie cubierta de al menos 1.000 m2 y de 2.500 m2 para las dependencias de la Municipalidad. A su vez se determina que en el resto de la superficie a construir se deberá considerar: espacio de estacionamiento, estudio de ingeniería de tránsito y categorización de la obra, conforme a lo establecido en el Código Urbano de Rafaela. También se incluye “la designación de un profesional por parte del Concejo Municipal y uno por el Departamento Ejecutivo Municipal, quienes tendrán a su cargo el seguimiento del programa de necesidades, según los intereses de cada una de las partes respectivamente”.

La oposición aceptó de buen agrado estas exigencias, pero señaló que aún faltaban definir algunos detalles para un mayor reaseguro de que la Provincia cumplirá el acuerdo más allá de los sucesivos Gobierno

Pero, sorpresivamente, el lunes de la otra semana, el Justicialismo le dio despacho para que el proyecto sea votado en la sesión del pasado jueves, y, como era de prever, la oposición lo devolvió a Comisión, y esta mañana será evaluado.



PENITENCIARIOS

PARA LA ALCAIDÍA

Otro tema de importancia que será debatido hoy es el Proyecto de Resolución del Concejal Lisandro Mársico que pide al Ministerio de Seguridad de la Provincia que “proceda a arbitrar los mecanismos pertinentes a los fines de que la Alcaidía de la Ciudad de Rafaela sea operada por agentes pertenecientes al Servicio Penitenciario de la Provincia”

Entre los considerandos, el edil mencionó que en la Alcaidía, “al estar desbordada la capacidad de alojamiento la situación de tensión que se les genera a quienes deben custodiar a los reclusos es realmente preocupante” y que en el lugar “hay reclusos con alto grado de peligrosidad”.

Agrega que “el Servicio Penitenciario constituye una fuerza de seguridad que tiene a su cargo la custodia de los presos, estando entrenados para esa labor, pero ahora la ejerce personal la Unidad Regional V, los cuáles no se hallan preparados para dicha función”.



INFORME SOBRE

CHOFER DE MINIBUS

Por su parte, y haciéndose eco de la confusa situación ocurrida días atrás, cuando un minibús, cuyo conductor supuestamente no estaba habilitado para su manejo, colisionó contra un rodado particular, en la intersección de Luis Maggi y Perú, los Concejales de JxC presentaron una Minuta de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que informe de este accidente de tránsito ocurrido el día 14 de octubre pasado

El requerimiento incluye: la descripción de cómo se produjo el accidente y quienes fueron las partes intervinientes; informar si el conductor del vehículo municipal tenía licencia reglamentaria; quién es el responsable de la designación de quienes conducen los minibuses; la dependencia contralora de la documentación que presentan los choferes y el seguimiento de los vencimientos de sus licencias; la frecuencia con la que se realizan estos controles; y la metodología de supervisión a los choferes en los horarios de recorrido.



DECLARACIONES

DE INTERÉS

El bloque JxC propone, a través de un proyecto de Resolución, que se declare de Interés Municipal el 90° aniversario del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

En los argumentos se señala que el 25 de diciembre de 1932, se fundó la institución “ante la expansión y desarrollo del sector agrícola y metalmecánico y de una incipiente actividad comercial, un grupo de rafaelinos entendió la necesidad de aglutinar a las crecientes fuerzas productivas bajo un denominador común de trabajo y progreso”.

Tras repasar la historia de fecunda labor gremial empresaria la iniciativa destaca también que el CCIRR fue “un actor fundamental en la concreción de obras destacadas que han beneficiado a la ciudad en su conjunto, tales como la pavimentación de la ruta 34 y su reciente transformación en

autovía; la creación de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC); la creación del Parque Industrial de Rafaela y el Parque de Actividades Económicas de Rafaela; el acueducto y el gasoducto de la ciudad; entre tantas otras”.

En virtud de esta trayectoria “expresamos nuestro reconocimiento a tan destacada labor en pos del desarrollo y progreso del sector comercial, industrial y de servicios”.

También a propuesta de los ediles de la UCR y el PRO se impulsa la declaración de interés municipal del 90° aniversario del Centro Ciudad de Rafaela y las actividades que se llevarán a cabo en el marco de este acontecimiento”.

A su vez, destacan “las labor desarrollada a lo largo de estos 90 años, por su aporte a la cultura rafaelina y del país”.

Dos proyectos de Mársico proponen declarar de Interés Municipal: la obra “Luz de Octubre” de Alcides Castagno.

La obra consta de un primer tomo "Rafaela, sus hacedores" y el segundo "Rafaela, sus personajes", y su presentación se llevará a cabo el día 28 de Octubre en el Complejo Cultural del Viejo Mercado.

Se fundamenta la declaración en “que con la idea de dejar testimonio escrito de los hacedores y personas gravitantes que forman parte de la rica historia de Rafaela, Castagno plasma en dos documentos su visión, su aprendizaje y experiencia vivida con quienes se transforman en protagonistas de sus historias”.

Igualmente, el edil pedepista propone que se declare de Interés Municipal la presentación del Grupo Folklórico lj Danseur del Pilon, que se llevará a cabo en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, el día 11 de noviembre.

El Grupo tocando antiguos instrumentos, auténticos o fielmente reconstruidos en armonía con el folclore de su lugar de origen (Piamonte ), propone un espectáculo de danzas folclóricas y tradicionales piamontesas y occitanas, entre un cuento, una anécdota, una poesía, un pequeño teatro, creando una visión bastante completa de lo que pudo ser la Cultura Popular Piamontesa entre finales del 1800 y los años cuarenta del 1900.

Finalmente, el Frente Juntos y el Frente de Todos, elaboraron un proyecto para declarar de Interés Municipal la 10ª edición del proyecto Campamento Coral, surgido “como una necesidad de fomentar la actividad coral mediante conciertos y actividades que permita compartir y reunirse con otros coros de escuelas. Y se sostiene en el tiempo desde el 2013, creando redes y vínculos entre los integrantes y sus escuelas. Actualmente participan escuelas de Esperanza, Estación Clucellas, Sastre, Zenón Pereyra y Rafaela.

Recientemente Rafaela fue sede de la edición número 10 y este año en particular se armó un repertorio con obras de compositores y compositoras de la provincia de Santa Fe, que abarcó diferentes géneros y estilos.