Destacada actuación en el 'Dominguitos' de Humberto

La escuela de ajedrez de Atlético de Rafaela participó nuevamente en los tradicionales torneos "Dominguitos" de la Federación Rafaelina de Ajedrez. En esta oportunidad fue en Humberto Primo, donde un gran grupo de jugadores se hizo presente para disputar del reconocido torneo.

La constante evolución de niños y niñas en este deporte, hace que los torneos sean realmente muy competitivos, con actuaciones destacadas de los jugadores de nuestra institución. Es una oportunidad para demostrar el constante progreso en el nivel de juego y encontrarse con rivales de distintas localidades vecinas, con los cuales se forman lazos de amistad.



Las actuaciones

En la categoría Sub 8 participaron Agustín Culzoni, que obtuvo el subcampeonato, y Nicolás Scarinci, que ocupó un expectante cuarto lugar.

La Sub 10 incluyó una excelente performance de Paula Gómez Fontanet, compartiendo el segundo puesto en la general y siendo la mejor dama, donde demostró que está claramente adaptada a la categoría en la que debutó este año. El segundo lugar lo compartió con Tomás Ironicci, quien llega al último Dominguito del año como líder de la tabla general después de disputados seis torneos, seguido en la general por Santiago Vaudagna. En esta categoría compartieron la sexta posición Santiago Vaudagna y Benicio Bortolotto, quien tuvo una gran actuación y fue el único que derrotó al líder de la tabla general, su compañero de equipo Tomás Ironicci. Esta categoría resultó muy numerosa, ya que participaron 27 jugadores.

En la competitiva Sub 12, Facundo Gaggi resultó subcampeón, cediendo solo un punto ante el campeón. Aquí también participó Francisco Cordera. En la categoría Libre, que fue IRT y otorgó puntos para el ranking internacional de la FIDE, participaron Jesica Ponce, Salvador Delgado, Adrián Bulacio y Elías Lemos. Se destaca el hecho de que Jesica es mamá de un gran animador de la categoría Sub 10, Tomás Ironicci, y se animó a jugar una dura categoría de la que formaron parte 36 ajedrecistas.

También es importante destacar el debut de Salvador Delgado, que con solo 9 años logró un resultado extraordinario. Hizo 2,5 puntos, jugando con los jugadores más fuertes de la región, y en la partida de la primera ronda obtuvo tablas con el ex campeón de Rafaela, Gustavo Laorden. Fue un excelente final, en lo que resultó la partida destacada de la primera ronda, demostrando un crecimiento constante en su juego.



La importancia de acompañar

Todo esto es posible gracias al esfuerzo conjunto del club, profesores y fundamentalmente los padres que apoyan y acompañan a los niños en esta noble aventura de aprender ajedrez. Este es un deporte que podemos aprender a cualquier edad, los invitamos a conocer este noble juego, clases para niños y adultos. La escuela está abierta de lunes a viernes de 17:15 a 19:00 y podés contactarte al 3492-574288 o mail: [email protected] También pueden seguir su perfil de Instagram @escueladeajedrezar