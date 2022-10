Sensaciones y sentimientos

MODERNISMO, LA EX NOVIA



Por Hugo Borgna

La escritura, en su viaje por el tiempo y las sensaciones, mucho antes de que el modernismo marque su evidente e imborrable señal, entre el siglo 5 antes de Cristo y el 5 después de Cristo, el tránsito fue conducido por autores como Homero, Dante y Virgilio.

Haciendo un enorme y bien conectado camino, se llega al modernismo, identificado principalmente con su autor referente, el nicaragüense Rubén Darío.

Como movimiento literario abarca desde fines del siglo 19 hasta el año 1940. Sus autores intentaban la maravilla y el asombro del lector con textos poéticos de refinamiento expresivo y musicalidad en el lenguaje. Cultivaban, como testimonio de su dominio del lenguaje artístico, los versos de arte mayor, y de preferencia, los de 11 sílabas.

Amado Nervo escribió “El día que me quieras”. En ella se apoyó Alfredo Lepera para la letra del emblemático tango canción de Gardel (“El día que me quieras tendrá más luz que junio / la noche que me quieras será de plenilunio / con notas de Beethoven vibrando en cada rayo / sus inefables cosas / … / El día que me quieras los setos escondidos /resonarán arpegios jamás oídos / éxtasis de tus ojos todas las primaveras / que hubo y habrá en el mundo serán cuando me quieras”). Esta poesía muestra claramente el modo de escribir impulsado por los modernistas.

Había surgido como respuesta al realismo, movimiento del que consideraban que había perdido su vigencia, apartándose de aquella realidad y exhibiendo ahora énfasis en la descripción. Se buscaba impactar mediante el brillo de lo que era mostrado. Esplendor y belleza eran su método.

Hasta aquí hay definiciones y explicaciones, pero… ¿cuándo aparece la ex novia? ¿existe o es un invento de este artículo?

Igual que los autores de todos los tiempos, surgieron a continuación otras escuelas literarias: las de “vanguardia” con características opuestas. A la “simple” descripción, le presentaron la síntesis como recurso conceptualmente rico, valorando más lo que se sugiere que el hecho motivador.

“flotar / estar en otra parte / volver al hormiguero / ¿en condición de qué? / ésa voz de yodo / tormenta de fuego / algo que la asalta de improviso / no se puede hablar / no para de gemir / carbonizada” (“Más allá”, de Patricia Severín, del libro “Muda”).

De alguna manera existe, y ya se empieza a mostrar a la ex novia.

El siglo 20 abrió la posibilidad a la libertad creadora. Dentro de las escuelas de vanguardia, múltiples brazos surgieron del antiguo árbol. Una de ellas fue el “creacionismo”, y todas tendientes a nuevos modos de decir. La grafía separada nació de esta liberación buscando que la poesía no perciba la oración como una cárcel, sino un punto de partida: observen que en la poesía de Patricia Severín no hay mayúsculas. Y todo esto lleva a una pregunta necesaria y urgente.

¿Dónde estamos ahora? ¿Qué pauta tomar para que nos guíe?

La respuesta es todavía más inquietante: la de que la busquemos en nuestra identidad, cómodamente adormecida en los ejemplos clásicos, sin permitir que la voz interior surja a reclamar su espacio.

Esa es la novia actual, liberal y decidida a acompañar en el doloroso acto de destruir un texto casi terminado, sólo por habernos dado cuenta que no representaba la idea-sensación original.

El modo modernista no desaparecerá. En algún momento se necesitará la frase estructurada, protagonista de la descripción precisa; todo ayudando a la creatividad más libre y expresiva.

En la escritura cuentan, fundamentalmente, los sentimientos y la vida que se ha transcurrido.

¿Podrán sentir las generaciones que nos sigan que el modernismo fue su primera novia?