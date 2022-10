Emotivo y feliz reencuentro

Por María Enriqueta Barbier



60 años pasaron. Seis décadas desde aquel día del acto de egresados en el iluminado salón de la Escuela Normal, donde cantaron la canción del establecimiento muy emocionados, muchos con lágrimas incontenibles, porque sabían que a partir de ese momento serían muy distintos los rumbos a tomar. ¿Se volverían a encontrar? ¿Cuándo? ¿Cada cuánto tiempo?

Se volvieron a encontrar. No siempre con la presencia de todos, lógico, la vida los fue llevando por distintos caminos y se hacía difícil ubicarlos. Pero con más o menos ausencias, siempre existió el espíritu del reencuentro. Y así fueron pasando las décadas y se fueron repitiendo las reuniones cada vez más seguidas, porque la ansiedad por verse crece a medida que se van haciendo mayores y porque el gusto amargo que se vive cuando alguno deja este mundo físicamente, duele mucho y los que quedan se aferran cada vez más a esa amistad de la adolescencia.

La Promoción 1962 decidió, este año,encontrarse en la provincia de Córdoba y,desde distintos puntos llegaron a la turística ciudad de Carlos Paz. Allí arribaron Alicia Pesaresi, Irma Abdala, Marisa Jorge, Delia Andreucci, Silvia Bracamonte, María Enriqueta Barbier y Hortencia Casenave desde Rafaela; Lelia Malajovich, desde Moisés Ville; Any Mansilla, desde Suardi; Cristina Bríggiler, desde Santa Fe y, desde la ciudad de Córdoba, Margarita Botassi, Derma Fassi y Stella Maris Ramonda.

La estadía duró 4 días, cuatro jornadas tan bulliciosas y alegres como las vividas en aulas y galerías de la Escuela Normal, por la que sienten aún un gran respeto y cariño.

No faltó la oportunidad para volver a entonar su canción: "Ésta es la gran familia, juvenil de la Normal..."

Y a la hora de la despedida surgió el deseo unánime de repetir esta cálida experiencia, el año próximo.