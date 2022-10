"Cien años de soledad" primer avance de Netflix

BUENOS AIRES, 25 (NA). - A 40 años del Premio Nobel a la Literatura de Gabriel García Márquez, Netflix presentó el primer avance de la adaptación audiovisual de Cien años de soledad. "Llegan los Buendía a Netflix. Acá una miradita de lo que va a ser Cien años de soledad, una nueva serie basada en la novela de Gabriel García Márquez", anunciaron en las redes sociales.

"Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede”. “El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y, para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. ¿Cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida?", enuncia una voz que simula ser la de "Gabo" en el adelanto. Y continúa: "En un estado de alucinada lucidez, no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñados por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes".

"Cuando pregunten qué región es aquella, les contestaremos un nombre que nunca habían oído, que no tiene significado alguno pero que, en el sueño, tiene una resonancia sobrenatural: Macondo", concluye el relato de un minuto de duración, en el que se ven las primeras imágenes del pueblo ficticio creado por el escritor colombiano.

El proyecto fue anunciado en 2019 con bombos y platillos, como "la primera y única vez en más de 50 años que la familia ha permitido la adaptación a la pantalla". "Que se haga en español y en Colombia cumple con dos de los deseos más importantes para la familia", manifestó en ese entonces Rodrigo García Barcha, uno de los hijos del autor. "Netflix ha tenido mucho éxito y penetración con series locales en idiomas locales, mucho éxito más allá del mercado hispano; todas esas circunstancias se conjuraron para que la familia empezara a pensar que era un momento especial para aceptar esta propuesta", añadió el hombre que se desempeña como productor ejecutivo junto a su hermano Gonzalo.

La dirección está a cargo del argentino Alex García López y de la colombiana Laura Mora, con producción de Dynamo -la empresa responsable de éxitos como Narcos, El robo del siglo e Historia de un Crimen-. Si bien hace tiempo encararon la titánica tarea de encontrar al elenco perfecto para interpretar a las siete generaciones de la familia Buendía, los nombres de los artistas seleccionados están guardados bajo siete llaves, pero se sabe que muchos de ellos no tienen experiencia en el mundo de la actuación.