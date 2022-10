Un Facebook sobre la historia rafaelina

Sin proponérselo, Fernando Algaba, hizo de su cuenta personal en la red social Facebook un encuentro con la historia de Rafaela. Cada vez que sube una foto, un comentario, y a veces un video, todos espían para ver el último recuerdo compartido. Queremos comprobar sino nos acordamos de una imagen, que tal vez nos lleva a nuestra infancia o adolescencia. Los seguidores o los amigos se sienten en confianza para comentar, aportar, debatir, discutir.

La fan page se alimenta de investigaciones de Algaba, que descubrió un placer por los archivos que conservan historias ocultas u olvidadas, pero también de aportes de colaboradores con nombre o anónimos.

"“¿Vos sos el que sube fotos?”, me preguntan habitualmente en la calle. Sí, mi Facebook personal lo he transformado prácticamente en una especie de fan page de la historia rafaelina con permanentes posteos de fotos diversas, de todos los tiempos, de los más remotos a los más actuales" cuenta Fernando a LA OPINIÓN. "Hoy se que tiene alguna relevancia y genera un interés tanto en rafaelinos como en foráneos, recibo consultas de mis posteos y me facilitan mucho material, que quieren que lo publique" reconoce con modestia.

En los últimos días compartió fotos de los distintos puestos que atendían en el antiguo Mercado Municipal de Rafaela, como la carnicería de Emilio Culasso o la pescadería de Arcángel Lisi. Y por supuesto renovó el álbum de historias de Guillermo Lehmann, Angela de la Casa y apuntes sobre su hijo, Rodolfo, que fue gobernador de Santa Fe.

El ida y vuelta con los seguidores no se detiene a partir de fotos en blanco y negro. "Todo tipo de emociones se disparan con algunos de los posteos que realizo: nostalgia, recuerdos, anécdotas, sorpresas, polémicas, comentarios diversos", subraya. "Lo difícil es mantener la armonía en los comentarios y evitar algún tipo de ofensas, eso a veces trato de buscar alguna forma de administrarlo. Insume mucho tiempo, pero me gusta porque hay una gran retroalimentación, es un aprendizaje permanente y dinámico", reflexiona sobre esta experiencia que surgió "sin querer queriendo" como decía un célebre y adorable personaje televisivo de otros tiempos.

-Fernándo, ¿cuál es el origen de este fenómeno?

-No sé realmente dar una explicación sobre como surgió lo que hago y todo eso. Me parece que a partir de un trabajo que publiqué para el diario LA OPINIÓN, allá por 2007 o 2008 sobre la Cárcel de Coronda, me empezó interesar hacer reseñas, investigar, buscar material, etc. Luego vino un interés mayor por cosas rafaelinas, aunque también incorporaba datos de la región y otros lugares. Se fue gestando una vocación que sigue y se consolida.

Diario LA OPINIÓN cumplió un rol importante como una plataforma para canalizar las creaciones de Fernando. "Así yendo y viniendo, buscando, viajando, contactando a personas, instituciones etc., empecé a armar mi propio archivo de todo lo que iba investigando. En LA OPINIÓN publiqué muchas notas de historias que fui investigando, siempre he tenido el espacio suficiente y la libertad para hacerlo", destaca. "Pero un paso importante lo di sumándome a la revista de historia rafaelina El Satélite, que ya lleva 20 años de publicaciones, donde me di cuenta que todo esto me iba atrapando cada vez más", remarcó.

"Con el paso de los años, mi archivo propio se iba agrandando cada vez más, lleno de fotos, documentación, testimonios, etc. A su vez empecé a utilizar mi Facebook personal para subir cada vez con más frecuencia las notas que iba publicando con fotos, a compartir gran parte de mi archivo histórico, todo ese material que fui compilando a lo largo del tiempo", sostuvo. "Ya es un hábito incorporado y automatizado tanto el de postear fotos antiguas y a veces no tan antiguas de Rafaela, como el de buscar permanentemente todo lo que tenga que ver con nuestra historia que comienza oficialmente en 1881", agrega sobre esta tarea que el destino le entregó así nada más.

Y hay más, bastante más. Desafíos por cumplir. "Imagínense todo lo que hay o puede haber todavía por descubrir, por traer a la luz, aunque mucho se ha investigado y escrito gracias al rol de los historiadores académicos, las instituciones que se encargan de promover los estudios de historia local y por qué no los entusiastas de siempre, que LA OPINION ha sabido cobijar en sus generosas páginas" dice Fernando aún motivado por aportar a la historia de la ciudad desde su lugar.

Para Fernando, "los museos, las bibliotecas, los archivos históricos tienen una gran importancia porque permiten hacer de la conservación y preservación de la historia una política de estado". También adjudica un rol clave a "todos los rafaelinos que muchas veces sin darse cuenta tienen una partecita de la historia guardada en algún rincón ya sea testimonialmente o en fotos, documentos, etc., y que muchas veces no saben que destino darle, porque se va perdiendo información y referencias sobre ese material". "Gracias a esos rafaelinos puedo hacer y mantener con vida mi Facebook sobre historia de la ciudad, porque encuentran alguien que les da valor, importancia, que hay cierta seriedad en lo que se hace y continuidad, depositando la confianza para que todas esas historias familiares traigan a la luz: lugares, hechos, personas, personajes, objetos, etc., que sin darnos cuentas han sido o son importantes en nuestra vida".

"Simplemente lo hago. Ya es un Facebook que tiene vida propia, que la magia de la tecnología, de las redes sociales, en este caso, me permite darle una utilidad distinta y alternativa a las habituales", finaliza sobre su espacio virtual que seguirá abierto para atrapar a curiosos y nostálgicos.