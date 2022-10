Accidentes en el hogar: los más frecuentes y como evitarlos

Entre los accidentes más frecuentes en el hogar se encuentran, la electrocución, quemaduras, caídas, golpes e intoxicaciones.

Los accidentes domésticos son una de las principales causas de muerte en nuestro país, por ello es importante tomar medidas de seguridad para evitar ciertas eventualidades.

Al respecto, el doctor Alberto Davidovich, director médico de Emerger, señalo que "el 80% de los denominados accidentes domésticos se producen en el hogar y durante el tiempo libre, entre los traumatismos más frecuentes se encuentran: las caídas, quemaduras y lesiones relacionadas con fuego, intoxicaciones y descargas eléctricas, entre otras.

"Además, también ocurren lesiones ocasionadas a la vista, al canal auditivo y respiratorio. Muchos de estos casos pueden terminar en discapacidad e incluso la muerte. Frente a estas situaciones, la prevención es clave y debe basarse en dos estrategias principales: información sobre los peligros que implica cada actividad y capacitación sobre el uso correcto de elementos de protección personal".

Desde Emerger, la empresa de servicios de salud, se destacó cuáles son los accidentes más frecuentes y como prevenirlos.

Accidentes eléctricos

-No sobrecargar zapatillas eléctricas.

-Instalar un disyuntor diferencial.

-No tirar del cable al desconectar los enchufes.

-Cortar la electricidad ante cualquier arreglo eléctrico.

-Revisar el estado de los cables y artefactos eléctricos.

-En zonas húmedas como cocina y baño, prestar suma atención a la hora de conectar equipos eléctricos.

Accidentes por caídas

* Tener buena iluminación para evitar caídas innecesarias por la noche.

* Correcta limpieza y secado de pisos.

* Mantener el orden para evitar tropiezos.

Accidentes en la cocina

-Dejar los mangos de sartenes u ollas hacia adentro para evitar quemaduras con agua hirviendo.

-Utilizar guantes de cocina para retirar alimentos del horno.

-No dejar ollas sin vigilancia permanente para evitar incendios.

-Cortar alimentos con las yemas de los dedos hacia adentro para evitar lesiones.

-Cortar con cuchillos diferentes las carnes y los vegetales luego de lavarlos para evitar intoxicación.

-Limpiar rápidamente con cuidado en caso de que se haya roto algún elemento de vidrio, y no consumir los alimentos si el accidente ocurrió cerca de los mismos.

-No manipular artefactos eléctricos con las manos mojadas.

Accidentes en espacios abiertos en el hogar

* En el patio, mantener el piso seco y limpio para evitar resbalones y caídas.

* Revisar el estado de las baldosas exteriores.

* No dejar objetos en el piso.

* En caso de tener árboles o plantas, controlar que no haya ramas muy sobresalidas.

* Si hay escaleras, esa zona debe mantenerse seca, y colocar una baranda en caso de que no haya.

* Tapar de manera correcta pozos y desagües.

* No dejar productos químicos ni cortantes al alcance de los niños.

* Si tiene piscina, colocar cercos alrededor.

