Refuerzo alimentario: más de 100 mil personas se inscribieron online

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) dio a conocer que más de 100 mil personas pudieron acceder este sábado, de forma online, al Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos. La inscripción se realiza en la página web del organismo, con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y desde este lunes 24 también se podrá inscribir sin turno en todas las oficinas de ANSeS.

El Refuerzo Alimentario será de 45.000 pesos, y se abonará en dos cuotas de 22.500 pesos en noviembre y diciembre. El pago de la primera de ellas iniciará el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.



Requisitos para acceder al Refuerzo:

-Tener entre 18 y 64 años.

-No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

-No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras).

-No contar con Obra Social o Prepaga.

Además, las personas que se inscriban deberán completar una declaración jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio.

Es decir que no podrán tener registrado a su nombre:

-Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad.

-Inmuebles.

-Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos dos meses.

-Plazos fijos y bonos en los últimos seis meses.

-Acreditación en cuentas bancarias en los últimos dos meses.

-Compras en moneda extranjera en los últimos seis meses.

-Obra social o prepaga.

Desde el organismo estatal, aclararon que en el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.