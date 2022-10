El Presidente confirmó que Ferraresi dejó la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat

El presidente Alberto Fernández anunció que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, abandonará su cargo a partir del 1° de noviembre para retomar la gestión del municipio bonaerense de Avellaneda, distrito por el que buscará la reelección. Además, el mandatario comunicó a su reemplazante: será el secretario de Vivienda, Santiago Maggioti.

Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron a NA que "la decisión se tomó hace unos días", habiendo sido consensuada previamente con el presidente Alberto Fernández y "charlada dentro de la coalición".

Si bien se analizaron otras opciones de candidaturas a intendente de Avellaneda por el Frente de Todos, finalmente Ferraresi llegó a la conclusión de que ante el riesgo de que alguna figura del PRO se posicione con fuerza en la zona urbana central de ese distrito "como reflejo de lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires", el único en condiciones de enfrentar ese desafío es él mismo, explicaron las fuentes consultadas.

Destacaron que el ahora ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, para no levantar suspicacias, decidió presentar su renuncia antes del 12 de noviembre, cuando se cumplirían dos años desde su llegada al Gabinete nacional, para que no pueda interpretarse que no tiene el mandato 2019-2023 cumplido como intendente.

"Puso a Maggioti que es su segundo a cargo y deja a todo el equipo para continuar monitoreando él las políticas de vivienda", aclararon a Noticias Argentinas.

Pocos días después de la jura de las nuevas tres ministras en el Gabinete y el creciente rumor sobre la salida del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, la Casa Rosada vuelve a perder otro funcionario con la salida de Ferraresi, que de esta manera replica al ex ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que retornó a Hurlingham tras el uso de licencia como intendente.

Fernández selló su despedida con una foto en su cuenta de Twitter en la cual escribió: "Valoro su compromiso político en el tiempo tan difícil en que nos tocó gobernar. Su esfuerzo fue esencial para avanzar en la transformación estructural de nuestra Argentina".

"Ferraresi retornará a su querida Avellaneda el próximo 1 de noviembre para retomar la gestión al frente del municipio", escribió el mandatario, que aprovechó para comunicar la designación de Maggioti como reemplazante del intendente del Gran Buenos Aires.

"Quedará a cargo del ministerio el actual secretario de Vivienda, Santiago Maggiotti, ex intendente de Navarro, comprometido con la gestión del ministerio".

"Confío que el equipo del ministerio que viene dando tan sólidas respuestas en el área con más de 60 mil viviendas ya entregadas, 140 mil en ejecución, 70 mil créditos y miles de soluciones habitacionales gestionadas, continuará con el mismo dinamismo que ha demostrado hasta aquí", señaló el Presidente y finalizó con un agradecimiento a Ferraresi: "Agradezco profunda y sinceramente el trabajo realizado por Jorge".

Hace poco más de una semana, Alberto Fernández designó a Victoria Tolosa Paz al frente del Ministerio de Desarrollo Social, a Raquel "Kelly" Olmos en el Ministerio de Trabajo y a Ayelén Mazzina como titular de Mujeres, Género y Diversidad. Después de la danza de nombres que sonaron, Tolosa Paz reemplazó a Zabaleta; Olmos tomó el lugar que dejó Claudio Moroni y Mazzina asumió el cargo que había dejado vacante Elizabeth Gómez Alcorta.

Otro de los portazos que podría escucharse sería el Manzur. El líder del Gabinete nacional comenzó a planificar su salida de la administración nacional para participar activamente de las próximas elecciones en Tucumán. Así lo confirmaron a Noticias Argentinas altísimas fuentes de la Jefatura de Gabinete, que precisaron que el gobernador tucumano en uso de licencia podría dejar la Casa Rosada "entre febrero y marzo" del 2023.



CON STIGLITZ

Por otra parte, el presidente Fernández recibió anoche en la Residencia de Olivos al economista estadounidense Joseph Stiglitz, premio nobel en su especialidad, y al secretario ejecutivo de la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs.

Fernández, al igual que sus invitados, participará a partir de este lunes en el 39no. periodo de sesiones de la Cepal, las cuales se celebrarán en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK).

Además de a Stiglitz y a Salazar-Xirinachs, el Presidente recibió al director de la oficina del Cepal en Buenos Aires, Martín Abeles, y las economistas Mariana Mazzucato, Gabriela Plump y Luca Khun von Bürgsdorff, que también estarán en el evento.

El estadounidense Stiglitz, quien ganó el Premio Nobel de Economía en el 2001, es conocido por tener una mirada crítica sobre los organismos de crédito internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En las reuniones, Fernández estuvo acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el canciller, Santiago Cafiero, además del ministro de e Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus. Las sesiones se iniciarán a partir de las 9, cuando sean inauguradas por el Presidente, quien será flanqueado por el canciller Cafiero.

Tres horas más tarde, Fernández recibirá a directivos de la empresa Corporación de Ingeniería Ferroviaria de China (CREC), empresas que desarrolla proyectos en la Argentina. En tanto que a las 17, estará al frente de la inauguración de los Juegos Nacionales Evita en la ciudad de Mar del Plata. (NA)