Presupuesto 2023: hay 48 programas de gobierno con perspectiva de género

Fue presentado en el Proyecto de Presupuesto para el próximo año y por tercer ejercicio en forma consecutiva durante el gobierno de Omar Perotti, el Anexo complementario indicado como Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), que en esta edición incluye 48 programas llevados adelante por 12 ministerios, gobernación y dos empresas provinciales.

Esta iniciativa se viene implementando desde el año 2021 a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, con el apoyo del financiamiento económico y técnico de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

El Presupuesto con Perspectiva de Género es una herramienta que favorece la transversalización de la perspectiva de género en la gestión de la política pública. Ello resulta estratégico, ya que, si bien el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad debe, según su ley de creación, cumplir determinadas misiones y funciones, no puede abarcar hacia su interior acciones que son tareas específicas de otros ministerios (Salud, Educación, Trabajo, entre otros).

“Esta herramienta de gestión le permite al gobierno provincial poder incidir o identificar las acciones que ya realizan el resto de las carteras ministeriales y que incluyen, directa o indirectamente, las problemáticas que atraviesan las mujeres y disidencias de forma tal que desde el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las acciones de política pública tengan en cuenta las diferencias de acceso, las brechas, el uso del tiempo entre varones, mujeres y disidencias, permitiendo promover la autonomía de mujeres y diversidades”, sostuvo la subsecretaria de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Políticas de Igualdad, María Eva Bellini.

Además, agregó que “es importante resaltar que este proceso metodológico es una línea de trabajo que tiende a ser acumulativa año tras año, y que no resulta acabada, es decir, pueden existir aún más acciones de política pública que tengan incidencia en disminuir brechas de género y no se encuentren etiquetadas para el año 2023”.

“El trabajo metodológico de identificación de cada acción de política pública implica etiquetar, a partir de diferentes interrogantes, si la misma contempla la perspectiva de género utilizando diferentes enfoques según la situación problemática que le da origen a esta acción, la forma en que se ejecuta o realiza, o por sus efectos o resultados”, señaló más adelante.

También, expresó que “asimismo, dicha identificación se cruza con poder distinguir si el financiamiento se encuentra dirigido específicamente a atender una situación donde la igualdad de género es un aspecto central o solo se considera la igualdad de género como complemento de la situación problemática que buscar resolver de forma indirecta. Para la primera situación se considera la totalidad del crédito financiero asignado a dicha acción, mientras que para la segunda se considera una ponderación del gasto equivalente al 40% según el criterio adoptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.

Por otro lado, la funcionaria remarcó que “un último aspecto que se incorporó desde el PPG para el año 2022 es la infraestructura de cuidados, pasando de identificar 74 proyectos de obras principalmente referidas a cuidados en primeras infancias a 130 proyectos de obras para el año 2023. Las obras identificadas implican una inversión de 21.408 millones de pesos abarcando obras de salud, viales, energía, y agua”.

“En total, entre los programas y proyectos de obras identificados para el Presupuesto con Perspectiva de Género del año 2023, se proyecta una inversión de más de 77 mil millones de pesos”, finalizó la funcionaria.



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En relación al primer PPG presentado por la presente gestión de gobierno en el 2021, la cantidad de acciones de política pública con impacto en género creció significativamente. Para el primer año, se identificaron 13 acciones, mientras que para el año 2022 las acciones identificadas crecieron a 25, más las obras de infraestructura de cuidados. En este sentido, se finalizará el año 2023 con 48 acciones identificadas y alcanzando más de 130 proyectos de obras de infraestructura.

Este proceso marca un fuerte avance en la transversalización de la perspectiva de género en la gestión pública. El avance del proceso metodológico permite visualizar que no se requiere modificar la totalidad de las acciones de política pública ni pensar exclusivamente en programas específicos para mujeres y disidencias, sino que resulta pertinente que las acciones existentes incluyan la perspectiva de género desde su formulación, ejecución y evaluación.