Gasoducto Gran Santa Fe: mañana será un día histórico para la provincia

La obra pública avanza a paso firme en la provincia de Santa Fe. Este martes 25 de octubre comenzarán las tareas de perforación horizontal dirigida (PHD) para lograr el cruce completo de la Laguna Setúbal cuya realización completa está prevista para el próximo mes de diciembre. Estas tareas serán supervisadas por el propio gobernador Omar Perotti. El Gasoducto Gran Santa Fe, le permitirá a más de 250 mil habitantes de siete localidades acceder al gas natural por red. Por las características para llevarla a cabo y los alcances, se trata de una obra histórica y sin precedentes en la provincia de Santa Fe.

Es una iniciativa de gran magnitud, ya que por primera vez se colocarán caños debajo de la Laguna Setúbal que permitirán llevar gas a Esperanza, Recreo, Monte Vera, la zona norte de la ciudad de Santa Fe, Rincón, Colastiné y Arroyo Leyes. El plazo de ejecución de la obra es de 12 meses y la inversión de 3.578 millones, serán financiados por la Secretaría de Energía de la Nación. Además de 250.000 mil habitantes, también beneficiará a 7 mil industrias y comercios y 1.700 instituciones, que hoy no disponen de gas natural. El caudal de gas proyectado es de 61 mil metros cúbicos por hora.

En total sintonía con la filosofía de gestión del Gobierno de Santa Fe, el Gasoducto Gran Santa Fe mejorará las condiciones de vida de miles de santafesinos, favorecerá a los sectores productivos y comerciales y generará puestos de trabajo no sólo en el momento de su ejecución sino posteriormente con la demanda de gasistas y operarios para realizar las instalaciones de gas de cada uno de los beneficiarios.

La semana pasada llegaron los caños que se serán enterrados desde mañana martes, debajo de la Laguna Setúbal. Cabe consignar que la decisión de avanzar con la obra quedó firme en marzo pasado, tras la aprobación del estudio de impacto ambiental. De este modo, se colocarán 1.850 metros de cañerías a través del cauce lagunar.

La ministra de Infraestructura de la provincia, Silvina Frana, la definió como “una obra histórica y emblemática, que no tiene precedentes”, y consideró que la decisión del gobernador Omar Perotti de llevarla adelante “pone la mirada en el derecho al acceso de servicios esenciales de miles de santafesinos”. Agregó, además, que “generará mayores oportunidades para toda la región”.

Para atravesar el cauce de la Laguna, se utilizará un sistema denominado Perforación Horizontal Dirigida (PHD), que permitirá colocar los conductos sin abrir zanjas a través de maquinaria especial que realiza un control preciso de la profundidad y trayectoria.

Junto a la ministra dieron detalles de la obra el secretario de Prácticas Socio Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Ignacio Martínez Kerz, y el vicepresidente de Santa Fe Gas y Energías Renovables (Enerfe), Juan Cesoni.

Para Martínez Kerz, “esta obra es una verdadera epopeya, por todo lo que significa para una importantísima parte de la provincia. Por todo el futuro que va a generar. Esta decisión del gobernador Omar Perotti de hacer las obras, que la gente realmente necesita es un rasgo distintivo que potencia a toda la provincia”.

El vicepresidente de Santa Fe Gas y Energías Renovables (Enerfe), Juan Cesoni dijo que “esta es una muestra palpable de una obra de la que venimos hablando desde hace mucho tiempo y ahora es una realidad. Tuvimos una idea, planificamos un proyecto, lo presentamos y la Legislatura nos aprobó los presupuestos”. señaló Cesoni.

Cesoni expresó que “para nosotros es un orgullo poder hacer esta obra, porque demuestra que aquellas cosas que le vamos contando a la sociedad, efectivamente las hacemos. Esta obra comenzó el día que el gobernador la adjudicó, ya pasaron dos meses y quedan doce de ejecución” concluyó Cesoni.