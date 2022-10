Así van las semifinales por el ascenso a la "A"

En la tarde de ayer se jugó la última fecha del torneo Reválida de la Primera B y quedaron definidos los cruces de semifinales de la etapa final por el Ascenso a Primera A. Además también se definieron los cruces de Reserva. Los partidos se jugarán ida y vuelta y próximo este martes se sortearán las localías.

Lo que sí ya se pudo establecer y debido a que en Primera División de la Zona Norte hay una sola semifinal, el partido de Reserva entre Indep. San Cristóbal vs. Dep. Bella Italia no será preliminar de ningún encuentro, sino que se jugará en la cancha de ellos.



ZONA NORTE



1ª División:

– Arg. Humberto (Campeón Clausura) vs. Sportivo Roca (mejor sumatoria)

– Clasificado a la final: Independiente de Ataliva



Reserva:

– Sportivo Roca (Campeón Apertura) vs. Arg. Humberto (mejor sumatoria) – preliminar partido Primera.

– Indep. San Cristóbal (Campeón Clausura) vs. Dep. Bella Italia.



ZONA SUR



1ª División:

– Sp. Santa Clara (Campeón Apertura) vs. Atl. Esmeralda (mejor sumatoria)

– La Hidráulica (Campeón Clausura) vs. Deportivo Josefina (Campeón Revalida)



Reserva:

– La Hidráulica (Campeón Apertura) vs. Deportivo Josefina (Campeón Clausura) – preliminar partido Primera

– San Martín (Campeón Reválida) vs. Sportivo Santa Clara (mejor sumatoria) – preliminar partido Primera Sp. Santa Clara.