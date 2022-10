Independiente Ataliva y Josefina, los campeones del torneo Reválida

El torneo de Reválida de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol jugó en la jornada de ayer su novena y última fecha, instancia en la cual quedaron definidos los campeones. Y los clasificados, así, a las semifinales por el ascenso a la Primera A (ver aparte).

La Zona Norte fue de Independiente Ataliva. El Rojo le ganó ayer 2-0 a Deportivo Bella Italia para coronarse campeón invicto con 23 puntos (7G, 2E)

En la Zona Sur el que se consagró fue el Deportivo Josefina. Ayer venció 2-0 a Juventud Unida de Villa San José como visitante. Alcanzó los 18 puntos, fruto de 6 triunfos y 2 empates.



ZONA SUR



Viernes: Atl. Esmeralda 0 vs La Hidráulica 1 (45m ST Facundo Farías). Domingo: San Martín vs Dep. Susana, Def. de Frontera 3 (29m PT Pacheco, 37m PT y 5m ST Marcos Páez) vs Zenón Pereyra 2 (4m PT Iván Ascencio y 43m PT Juan Ascencio), Juventud Unida Villa San José 0 vs Deportivo Josefina 2 (20m PT Navarro y 35m PT de penal Gazzola), Sp. Santa Clara 0 vs Libertad Estación Clucellas 0.



Las Posiciones: Dep. Josefina 18, puntos; Zenón Pereyra 17; La Hidráulica 13; Juventud Unida 13; Sp. Santa Clara 12; Libertad E.C. 11; Def. de Frontera 11; Atl. Esmeralda 10; San Martín 10; Dep. Susana 7.



ZONA NORTE



Domingo: Independiente Ataliva 2 (35m PT Julio Piacenza y 51m ST Gabriel Espíndola) vs Dep. Bella Italia 0, Tiro Federal 2 (20m PT Facundo Pinardelli y 35m ST Alan Núñez) vs Arg. de Humberto 1 (15m ST Alexis Ferreyra), Moreno de Lehmann 1 (40m PT Nicolás Beltramo) vs Belgrano San Antonio 1 (40m ST Jonatan Gómez), Sp Roca 3 (30m PT y 37m ST Rolando Domingorena y 35m ST de penal Rubén Rojas) vs San Isidro 1 (25m PT de penal Emanuel Luna). Libre: Independiente San Cristóbal.



Las Posiciones: Ind. Ataliva 18, puntos; Roca 16; Moreno 12; Arg. Humberto 11; Ind. San Cristóbal 11; Tiro Federal 10; Dep Bella Italia 10; Belgrano 7; San Isidro 2.