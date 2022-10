Álvaro Bautista se acercó al objetivo final luego de imponerse en San Juan

Por Víctor Hugo Fux



Si algo le faltaba al español Álvaro Bautista (Ducati) para acercarse al objetivo final, el resultado de la Carrera 2 prácticamente los dejó sin margen de reacción a sus dos contrincantes en la lucha de un campeonato que a falta de dos pruebas ya parece tener un destino inexorable.

Ni siquiera el triunfo del turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en la competencia Superpole, que abrió la actividad del domingo en el circuito San Juan Villicum, llegó a ponerle una cuota de intranquilidad al experimentado piloto nacido hace 37 años en Talavera de la Reina.

Una campaña de 20 temporadas a nivel mundialista, con un título logrado en la categoría 125 en el año 2006 y un subcampeonato en 250 en 2008, que volvió a relanzarlo a los planos superiores, ahora en el WorldSBK, le permiten disfrutar, en este 2022, de un momento de intensa felicidad.

En la prueba que cerró la actividad, Bautista no tuvo una buena salida, al igual que Razgatlioglu y el norirlandés Jonathan Rea (Kawasaki), pero nada ni nadie pudieron neutralizar su recuperación. Y una vez que saltó a la punta, impuso su ritmo para dejar sin chances al vigente campeón, el único que pareció llegar a inquietarlo cuando promediaba el recorrido.

El turco nunca dispuso de una opción clara para intentar el sobrepaso y cuando Bautista se lo propuso liquidó el pleito, mientras que detrás de los dos mejores, en un duelo entre compañeros de equipo, Rea se quedó con el tercer escalón del podio tras arrebatarle ese lugar al británico Alex Lowes (Kawasaki).

Carrera 2 (21 vueltas): 1° Álvaro Bautista (Ducati); 2° Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a 3s389; 3° Jonathan Rea (Kawasaki) a 6s385; 4° Alex Lowes (Kawasaki) a 11s650; 5° Michael Rinaldi (Ducati) a 15s656; 6° Xavi Vierge (Honda) a 16s381; 7° Iker Lecuona (Honda) a 16s584; 8° Andrea Locatelli (Yamaha) a 20s401; 9° Scott Redding (BMW) a 21s420; 10° Michael van der Mark (BMW) a 22s413... 19° Leandro Mercado (Honda) a 54s421... 22° Marco Solorza (Kawasaki) a 1m37s575.



AEGERTER, CON LA

MISMA ESTRATEGIA

No es casualidad que el suizo Dominique Aegerter (Yamaha) esté liderando con una abrumadora superioridad las posiciones del WorldSSP y que haya dado otro paso firme en un camino que no presenta demasiados obstáculos para que revalide el título que consiguió la temporada pasada.

El sábado, en la Carrera 1, había accedido a la victoria en una maniobra excepcional, que repitió el domingo para volver a ganar, en esta oportunidad en la última curva, cuando lo sorprendió a Lorenzo Baldassarri (Yamaha), quien perdió la concentración y terminó cediendo también el segundo lugar, a manos de Francisco Caricasulo (Ducati).

Carrera 2 (19 vueltas): 1° Dominique Aegerter (Yamaha); 2° Federico Caricasulo (Ducati) a 667 milésimas; 3° Lorenzo Baldassarri (Yamaha) a 839; 4° Niki Tuuli (MV Agusta) a 2s240; 5° Stefano Manzi (Triumph) a 4s317; 6° Jules Cluzel (Yamaha) a 4s612; 7° Can Öncü (Kawasaki) a 9s704; 8° Nicoló Bulega (Ducati) a 15s485; 9° Andy Verdoia (Yamaha) a 16s165 y 10° Adrián Huertas (Kawasaki) a 17s142.