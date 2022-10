90 años del Centro Ciudad de Rafaela

En el marco del 90 aniversario del CCR, con gran entusiasmo y a sala llena, ayer se estrenó "Los árboles mueren de pie" en el Teatro Lasserre. El elenco del Centro Ciudad de Rafaela la puso en escena en el año 1951 y la nueva propuesta de esta obra que hizo historia en el Lasserre es también una manera de homenajear a aquellos actores que hicieron posible la fundación del Centro Ciudad de Rafaela y su continuidad a lo largo de nueve décadas, convirtiéndolo en uno de los teatros independientes más viejos de Latinoamérica que no ha cesado de producir teatro nunca.

Previo al espectáculo, la presidenta del CCR, Virginia Tessio, dijo unas palabras acerca de este nuevo aniversario y el estreno de la obra: "Estamos realmente emocionados y nerviosos pensando en la celebración de este cumpleaños. Este es el estreno número 267 del elenco del CCR en 90 años. El elenco estrenó esta obra en el año 1951 y aquí están Alicia y María, hijas de Esteban Rabia quien fue actor y director del CCR. En esta obra interpretaba al personaje de Mauricio, uno de los protagonistas. Gracias a ello obtuvo un premio a nivel nacional".

"Estamos orgullosos de estos 90 años. Sentimos un profundo respeto por los que nos precedieron, y estamos acá porque siempre hubo gente con ganas de trabajar vocacionalmente en actividades artísticas. Esto es una asociación civil sin fines de lucro, absolutamente privada. Nuestra subsistencia depende de nuestro trabajo, de la gente que nos acompaña y de ustedes, porque si no nos vienen a ver, no hay forma".

Luego, mencionó algunos reconocimientos a antiguos presidentes y grandes colaboradores del CCR, quienes asistieron al estreno de la obra y recibieron un presente por su intenso trabajo. Estos son: “Toti” Tieri de Borda Bossana, Mario Williner, Marco Antonio Terragni, Víctor Fux y Alejandro Mascardi.

En lo referido a las autoridades, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, el senador, Alcides Calvo y el intendente, Luis Castellano, enviaron sus afectuosos saludos y felicitaciones.

Por último, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, Claudio Stepffer, subió al escenario a hacer entrega del documento que declara el interés municipal y la respectiva placa en conmemoración a estos 90 años. Además, agradeció este número que no es solo eso, sino un montón de gente trabajando y haciendo que esto sea posible, que la cultura y el arte sean parte fundamental de la comunidad.