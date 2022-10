Ferro, el puntero ideal

El que menos ruido hizo, es el que mejores resultados ha tenido hasta el momento en el Regional Amateur. Ferrocarril del Estado se dio el gusto de ganar los dos partidos, ayer como visitante ante Quilmes por 2 a 1 para quedar como exclusivo vanguardista de la Zona 5.

Nuevamente la pegada de Lucas Quiroz fue determinante, para abrir el marcador con un tiro libre en el primer tiempo y adelantar al elenco de Oscar Born.

En el complemento, tras un penal a Darío Rostagno, Quilmes logró la paridad en la ejecución de Albarracín y cuando los dos buscaban quedarse con el triunfo en el tramo final, de cabeza ganó Martín Zbrun en un tiro libre para darle el triunfo a los Bichitos Colorados.

Con el arbitraje de Mauro Cardozo, en el Agustín Giuliani, Quilmes formó con: Emanuel Pagliero; Kevin Acuña, Lisandro Merlino, Martín Albertengo y Alexandro Ponce; Santino Gaido, Facundo Manassero, Nicolás Pautasso y Claudio Albarracín; Manuel Bustos y Darío Rostagno.

Ferro lo hizo con: Matías Grosso; Lucas Ibáñez, Santiago Aragoni, Martín Zbrun y Pablo Andrada; Agustín Zilli, Flavio Barolo, Federico Malano y Lucas Quiroz; Fernando Romero y Yoel Hollman.

Primer tiempo: a los 27' gol de Quiroz (F).

Segundo tiempo: a los 19' gol de Albarracín -p- (Q) y 29' gol de Martín Zbrun (F).

Incidencia: expulsado Merlino (AQ).



SPORTIVO IGUALÓ EN SUNCHALES

Fue empate 0 – 0 el otro partido del grupo en Sunchales, entre Libertad y Sportivo Norte. En un encuentro que tuvo sus mejores ocasiones en el complemento, con un remate de Visetti en un palo. El Negro jugó más de 15 minutos con un hombre menos por expulsión de Almaraz.

En el Plácido Tita dirigió Franco Ceballos y así formaron:

Libertad: Ruffini; Martinez (Grabenvarter), Rafael, Hansen, Bravo (De Marco); Góngora, Visetti, Saavedra (Tejeda), Lehmann (Paredes); Fernández y Rivero (Muñoz). Suplentes: Unrein y Toldo. DT: J. Garello.

Sp. Norte: Alderete; Ybañez, Gnemmi, Almaraz; Córdoba (Isaurralde), Mansilla, Leguizamon (Arias), Corbalan (Jara); Quiroga; Trivero (Ynfante) y Stracqualursi (Vera). Suplentes: Viotti y Maldonado. DT: C. Trullet.

Expulsado: 76’ Almaraz (SN).

Posiciones: Ferro 6; Quilmes 3; Sportivo y Libertad 1. Próxima fecha: Sportivo vs. Ferro y Libertad vs. Quilmes.