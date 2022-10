El "9" mereció más, pero se vino con las manos vacías

Que mereció empatar y quizás algo más es cierto, pero tanto como sus fallas en la definición y quizás alguna dosis de infortunio. Lo cierto es que 9 de Julio perdió 1 a 0 en Rosario ante Argentino en la primera final de la Copa Santa Fe, por lo que el domingo tendrá que revertir el resultado ante su público en el Coloso Soltermam.

Cuando apenas habían transcurrido 13 segundos y Maximiliano Ibáñez quedó mano a mano con Villanueva, salvando el arquero rosarino el intento por arriba del chaqueño, ya quedaba la sensación que ofensivamente el León iba a tener con qué lastimar al conjunto Salaito.

Sin embargo, del otro lado probablemente se vislumbró lo mismo luego de que a los 2 minutos, se produjera una desinteligencia en la salida con la pelota del fondo juliense y el más despierto fue Príncipe, para sacar rápidamente desde la puerta del área un zurdazo bajo que se metió contra el palo derecho de Gómez.

Durante algunos minutos hubo cierto desconcierto del medio campo hacia atrás por parte de la visita. Inclusive se dio una situación que podría haber complicado de sobremanera al equipo de Werlen (suspendido, ayer dirigió Olmos). El delantero Suárez picó habilitado y tuvo que salir de manera presurosa Gómez de su valla, inclusive fuera del área, y en su afán de intentar cortar tocó al jugador local. El árbitro Cavallero no vio infracción, aunque en las repeticiones televisivas se observó nítidamente que hubo un contacto del arquero.

Luego, paulatinamente se fue reacomodando el León, aunque por los costados era un poco más Argentino. Cerca del final de la etapa se fue Centurión (que no estaba al ciento por ciento en lo físico y además fue amonestado), para el ingreso de Larrea. Así, en los últimos 5 minutos hubo un par de chances claras, sobre todo un remate de Ibáñez que reventó el travesaño. Antes, el centrodelantero había anticipado un centro de Sterren y se le fue por poco al lado del palo.

Para el segundo tiempo, 9 de Julio siguió buscando la valla de Villanueva ante un elenco Salaíto que trataba de abroquelarse en su sector y buscar de contra.

Se dieron varios cambios en ambos equipos, pero el trámite no cambió. Era más el conjunto rojiblanco, que ya tenía a Ocampo, Ruiz Diaz y Monserrat en cancha, aunque Ibáñez siguió siendo el delantero más peligroso con otro remate que tapó Villanueva.

Finalmente Argentino aguantó como pudo en su área y el 1 a 0 final marcó un sabor agridulce para los rafaelinos porque el esfuerzo no alcanzó, pero a la vez con la expectativa que de repetir esta faena podrá tener la oportunidad de revertir el panorama ante su público.



ARGENTINO 1 - 9 DE JULIO 0

Estadio: "José M. Olaeta".

Árbitro: Lucas Cavallero (Villa Constitución).

ARGENTINO: Alejo Villanueva; Lautaro Yocco, Joaquín Alderete, Julián Carnelos y Joaquín Sosa; Joaquín Valenzuela (73' Juan Leonardo Sánchez), Julián Emanuelle, Sebastián Peñaloza (45' Fernando Muñoz) y Alejo Fernández (60' Agustín Pratta); Agustín Príncipe (73' Lucas Molina) y Juan Ignacio Suárez (76' Bruno Giagnorio). DT: Juan Pablo Suárez. Suplentes: Francisco Ruslender y Diego Ramírez.

9 DE JULIO: Joaquín Gómez; Agustín Vera, Elvis Hernández, Facundo Centurión (34' Larrea) y Sebastián Acuña; Martín Sterren, Maximiliano Aguilar, Facundo Maldonado (65' Wilson Ruiz Diaz) y Augusto Laena (74' Lautaro Ocampo); Agustín Sequeira (74' Gastón Monserrat) y Maximiliano Ibáñez. DT: Marcelo Werlen (desde afuera, ingresó a cancha Juan Olmos). Suplentes: Luciano Trejo, Santiago Burkhard y Andrés Velazco.

Primer tiempo: a los 2' gol de Príncipe (A).