El Intendente Castellano reunió a su equipo para planificar hasta fin de año

En el fin de semana que Rafaela celebra los 141 años de su formación, el intendente Luis Castellano y su equipo de funcionarios mantuvieron una nueva jornada de trabajo en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela. El encuentro comenzó a las 9 de la mañana y terminó pasado el mediodía de este sábado con al menos 30 participantes, entre ellos el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo y los concejales del bloque oficialista, Juan Senn y Martín Racca.

“Tenemos reuniones de gabinete habitualmente y un sábado al mes tenemos un encuentro que es más de reflexión, debate, autocrítica, de proyección hacia el futuro”, remarcó al finalizar en encuentro el Intendente, quien además manifestó que “las reuniones las hacemos con el equipo los sábados a la mañana porque estamos más distendidos y con más tiempo, nos ayudan mucho”.

Según se informó desde prensa municipal, en esta oportunidad se evaluaron las distintas obras en marcha y se proyectaron los trabajos que restan hasta fin de año. En esta lista se encuentran el entubado de calle Tucumán, que según los más optimistas podría terminarse antes de que finalice el año, y el Centro Recreativo Metropolitano que se construye sobre un viejo galpón del NCA en terrenos del Ferrocarril, que a esta altura ya debería estar inaugurado pero registró más contratiempos de los esperados. En el mismo plano, se planificaron las acciones de las distintas áreas y se organizaron reuniones con distintas instituciones.

Uno de los temas que llevó un importante tiempo de la reunión, fue Rafaela ciudad turística de eventos dado que se habló del recital de La Remo, la Expo Rural, la Fiestas de las Culturas y otras actividades anteriores. Asimismo, el medio Maratón 21K que se corre este domingo, al igual que la Velada de Gala con “Desde el Sur” que se hace a la noche y el festejo por el 141° aniversario de la formación de Rafaela, fueron temas tratados.

Si bien el año está en su última etapa, las acciones municipales no se detienen y requieren de coordinación y planificación, por eso además de las reuniones habituales, el Gabinete se junta una vez al mes, los días sábados, para ultimar detalles, destacaron desde prensa municipal.

Cabe recordar que a esta tercera gestión consecutiva de Castellano en la Intendencia rafaelina le quedan 13 meses y medio de plazos, en tanto que en el 2023 habrá elecciones, por lo que las reuniones de gabinete inevitablemente comienzan considerar el tablero político.

El tema de la cesión del Predio de la Flor al Gobierno provincial que se encuentra "trabado" en el Concejo por la mayoría opositora también fue analizado. Si bien los concejales del PJ intentaron el jueves pasado tratar y aprobar la iniciativa, sin los votos necesarios para conseguir el objetivo debieron dar marcha atrás y dejar todo en comisión.

La próxima visita del jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, al Concejo prevista para el lunes 31 de octubre podría incluir fuera de agenda la cuestión del Predio de la Flor ante las urgencias del Gobierno provincial y en especial del Poder Judicial. Es que en ese terreno se pretende construir una nueva sede del Concejo, un centro para la justicia penal e instalaciones para el Municipio.



ÁREA INDUSTRIAL

En la semana, el Municipio informó sobre la reunión con distintas entidades para avanzar en la planificación del desarrollo de la zona noroeste de la ciudad, en particular la que se vincula al área industrial "Estamos elaborando un plan. Ese plan tiene sus etapas y estamos participando todos los actores que tienen que estar”, remarcó en esa oportunidad el intendente Castellano.

Ahora el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región planteó su propia perspectiva de ese encuentro, con algunos detalles adicionales. En tal sentido, los dirigentes de la gremial empresaria pusieron en valor el trabajo hecho hasta el momento y destacaron la importancia de potenciar espacios de diálogo, donde cada una de las partes interesadas puede volcar su opinión sobre esta cuestión, que resulta estratégica. Asimismo, propusieron "aunar esfuerzos entre todos los actores involucrados, de forma tal de gestionar los aportes necesarios para concretar las obras de infraestructura que promoverán el ansiado desarrollo del área bajo análisis" y en particular, se indicó que se torna impostergable la readecuación integral del canal Oeste, el cual presenta una eficiencia hidráulica extremadamente baja.

Y en tono de preocupación, el CCIRR manifestó su inquietud "sobre las etapas de desarrollo propuestas por el Departamento Ejecutivo Municipal y, en particular, el hecho de que las áreas lindantes al camino público Nº 6, entre la traza actual de la ruta nacional 34 y la futura circunvalación, no serían factibles de desarrollar en una primera instancia, más allá de que se concrete la pavimentación del este tramo". "Hace años que se vienen generando consensos para que esta vía se transforme en el vínculo natural de las áreas industriales oficiales con la futura variante, por lo que el cambio de escenario obligaría a reconfigurar la estrategia de planificación", plantearon desde la entidad.

El sector empresario insistió en que "la jerarquización del mencionado camino facilitará la proyección de nuevas inversiones (de hecho, ya hay empresas instaladas y otras que proyectan hacerlo en zonas aledañas) y en el concepto básico de que la posibilidad de generar suelo apto para proyectos productivos en forma contigua a las áreas vigentes genera masa crítica y, por tanto, facilita la habilitación de los servicios que requiere cualquier actividad productiva (provisión de energía eléctrica y gas natural por redes, conectividad digital, transporte, etc.)".

En cuanto a la licitación vinculada a la pavimentación del camino público Nº 6, en el tramo de 2,5 kilómetros que va desde la ruta nacional 34 hasta la variante, bordeando el límite norte del área industrial, la secretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Bárbara Chivallero, admitió que "corre serios riesgos de declararse desierta, teniendo en cuenta la amplia diferencia entre las ofertas presentadas y el presupuesto oficial". Sucede que la obra tenía un presupuesto de 125 millones de pesos mientras que las ofertas presentadas giraron en torno a los 400 millones. Al respecto, desde la entidad se indicó que esta era una situación esperable en el actual contexto inflacionario, como consecuencia de las demoras que hubo. Asimismo, se planteó la importancia de agotar instancias de negociación para que el trámite burocrático no pierda vigencia y se pueda avanzar con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta que la habilitación definitiva de la variante, se espera, ocurrirá en pocos meses.