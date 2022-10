Tolosa Paz le marcó la cancha a Pérsico

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, salió ayer al cruce del referente del Movimiento Evita y funcionario nacional Emilio Pérsico por criticar el bono para indigentes que anunció el Gobierno por un total de 45.000 pesos, y afirmó que "tiene responsabilidades públicas".

"Él puede ser el líder del Movimiento Evita, pero hoy ocupa un cargo y tiene responsabilidades públicas para poder llevar adelante esas políticas sociales que se dirimen con la ministra", resaltó Tolosa Paz en declaraciones radiales.

Al ser consultada sobre su relación con Pérsico, respondió: "Es parte de lo que me toca como ministra poder trabajar con el secretario. Cuando me reúno con Emilio Pérsico lo hago desde el rol que asumió el 10 de diciembre de 2019, que es el de secretario de Economía Social y la representación del Estado".

En ese marco, la titular de la cartera social precisó: "Esa delegación de facultades que hizo el Presidente [Alberto Fernández] en esta ministra ya tiene acordado cuál es el camino que le queremos dar al ministerio de Desarrollo social".

"¿Existe la economía popular? Sí, existe. Queremos que esa economía popular construya un sistema de producción y de economías que puedan tener derechos sus trabajadores. No es tanto cómo vemos la economía popular, sino cuáles son las herramientas que tenemos que diseñar para que los trabajadores tengan instrumentos normativos para dejar de estar en negro", enfatizó.

Luego de que el referente del Movimiento Evita afirmó que "todos los progresistas quieren sacar un subsidio cuando llegan al Estado", la ministra nacional fue tajante en su respuesta: "La verdad es que no lo comparto".

En esa línea, Tolosa Paz buscó ejemplificar hacia quiénes deberían estar destinados los planes sociales: "Si hay un hombre que trabajó al rayo del sol y que su salud está complicada, tengo que poder llevarle tranquilidad en la subsistencia, porque no tiene edad para jubilarse ni la salud para poder trabajar". "A la población económicamente activa y a la juventud no tengo otra vocación que trabajar incansablemente para que tengan trabajo", completó.

Por último, indicó que el Ejecutivo se propone "achicar la estructura de planes sociales", pero es necesario "hacer un traspaso de esa población económicamente activa". (NA)