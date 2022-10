Macri presentará su nuevo libro, "Para qué"

A días de presentar su segundo libro, titulado "Para qué", el ex mandatario Mauricio Macri transitará el fin de semana enfocado en la exposición que realizará el lunes en La Rural de Palermo frente a los principales referentes de Juntos por el Cambio.

Fuentes cercanas al expresidente indicaron a Noticias Argentinas que este fin de semana no habrá viajes al interior ni actividades en la agenda de Macri, dado que estará "enfocado en la presentación del libro".

Los dirigentes de la coalición opositora se darán cita este lunes a las 17:30 en uno de los salones del predio ferial de Palermo para acompañar el lanzamiento del segundo libro del fundador del PRO, el cual se puso a la venta el pasado 18 de octubre.

Según supo NA, no estarán presentes en La Rural el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ni el senador nacional de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, dado que ambos se encontrarán con agenda en el exterior del país. Fuentes del entorno del ex mandatario afirmaron que asistirán los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, descartando que los cortocircuitos de la interna opositora puedan interferir en la actividad.

De hecho, consideraron que se trata de cruces mediáticos que están "vinculados con los posicionamientos" que buscan adquirir los distintos integrantes de la coalición.

Si bien dijeron comprender que algunas declaraciones subidas de tono son parte del folclore político, consideraron que "agraviar a alguien de la propia coalición termina perjudicándolos porque criticar no funciona".

"En lugar de contar ideas utilizan los medios para agraviar, pero no es el camino. Lo que buscan es posicionamiento, pero eso los termina perjudicando porque el votante de Juntos por el Cambio está en contra de las confrontaciones", argumentaron.

Tras afirmar que Mauricio Macri es "el referente más importante que tiene la oposición", desde su entorno aseguraron que el ex mandatario "no está anotado" en la disputa por una candidatura en las elecciones presidenciales del año próximo sino que "está enfocado en discutir ideas".

"Cada candidato del espacio va a poder presentarle a la sociedad cuáles son sus planes de gobierno y la gente, en las PASO, va a elegir cuál es el plan que quiere llevar adelante. Mauricio lo que dice es que no se va a meter, pero donde vea un proyecto de cambio profundo va a apoyar explícitamente ese proyecto", explicaron.

Si bien Macri sigue jugando al misterio sobre su futuro político, a pesar de que en las últimas semanas levantó notablemente su perfil público y salió de recorrida por el interior del país, el lanzamiento de su nuevo libro enciende las luces de alarma dentro de su propio espacio político. (NA)