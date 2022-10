Cómo se distribuirán los recursos nacionales

El Estado nacional transferirá en 2023 más de 11 billones de pesos a las provincias y la ciudad de Buenos Aires en concepto de transferencias automáticas, un 81,34% más que lo estimado para este año, con una marcada preponderancia de los recursos correspondientes al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

De acuerdo con el mensaje que acompañó la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2023, los recursos tributarios de origen nacional aumentarán 3,32 puntos porcentuales más que los provinciales.

Esa brecha representaría para las provincias ingresos adicionales por 1.878 millones en relación con el resultado que se obtendría con una evolución similar a los recursos propios, monto superior a superávit financiero consolidado proyectado.

El total de recursos de distribución automática (cuya asignación está sujeta a una serie de leyes, a diferencia de las discrecionales o no automáticas) ascenderá el año que viene a 11 billones 567.702 millones de pesos, de los que el 89,78% corresponderán a la Coparticipación, el 4,04% a las Compensaciones por el Consenso Fiscal, el 3,18% a la parte correspondiente al Impuesto a los Bienes Personales destinada a la Seguridad Social, el 0,97% al Fonavi y el 2,03% restante a una decena de fondos específicos.

Si bien los recursos transferidos por fuera de la Coparticipación no representan una proporción significativa (10,22% del total) su monto alcanza a un billón 182.178 millones de pesos.

Como los coeficientes de distribución no son los mismos en todos los casos, se presentan algunos hechos curiosos, como que San Juan reciba más coparticipación que Misiones, pero en el total del reparto la relación se invierta, o que Chubut vaya a contar con más transferencias nacionales que Santa Cruz, a pesar de que en la distribución secundaria del régimen de Coparticipación las dos provincias tengan asignado el mismo monto.

La provincia de Buenos Aires encabeza la nómina con 2 billones 647.291 millones, seguida por Santa Fe ($ 992.675 millones), Córdoba ($ 965.835 millones), Chaco ($ 549.768 millones) y Entre Ríos ($ 532.248 millones).

Con menores recursos se ubican Tucumán ($ 520.767 millones), Mendoza ($ 454.304 millones), Santiago del Estero ($ 452.244 millones), Salta ($ 429.195 millones), Corrientes ($ 415.445 millones), Formosa ($ 396.645 millones), Misiones ($ 371.166 millones), San Juan ($ 364.082 millones), Jujuy ($ 310.001 millones) y Catamarca ($ 293.670 millones).

La lista se cierra con Río Negro ($ 274.437 millones), CABA ($ 248.430 millones), San Luis ($ 244.080 millones), La Rioja ($ 223.204 millones), La Pampa ($ 205.781 millones), Neuquén ($ 193.868 millones), Chubut ($ 176.006 millones), Santa Cruz (2.846 millones) y Tierra del Fuego ($ 133.717 millones).