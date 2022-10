Boca busca el título ante Independiente

Boca recibirá hoy a Independiente en busca de un triunfo que le permita consagrarse campeón de la Liga Profesional en el marco de la última jornada. El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando desde las 17, el encargado de impartir justicia será Darío Herrera y en el VAR estará a cargo Leandro Rey Hilfer, y contará con la televisación de ESPN Premium.

Boca, que venció en el encuentro pendiente a Gimnasia y Esgrima La Plata, llega a este último compromiso con una unidad de ventaja sobre su perseguidor Racing -50 puntos-, lo que le permite depender de sí mismo para coronarse como bicampeón del fútbol argentino. Hugo Ibarra, entrenador del conjunto de la Ribera, sabe que no podrá contar con Darío Benedetto, quien sufrió un desgarro frente al "Lobo": el que ocuparía su lugar es el delantero Luis Vázquez, que cumplió una fecha suspensión por una expulsión.

Además, esperan por la evolución de Frank Fabra, autor de un golazo para abrir el juego contra el Lobo y quien terminó el encuentro con un fuerte traumatismo: en caso de no estar en condición, su lugar será ocupado por Agustín Sández.

Las probables formaciones: Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Jorge Figal, Frank Fabra o Agustín Sández; Pol Fernández, Alan Varela; Juan Ramírez o Sebastián Villa; Óscar Romero; Luca Langoni y Luis Vázquez. DT: Hugo Ibarra.

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Edgar Elizalde, Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero, Iván Marcone, Leandro Fernández; Leandro Benegas. DT: Julio César Falcioni.



EN AVELLANEDA

Racing recibirá hoy a River con la obligación de conseguir un triunfo que le permita mantener las ilusiones intactas de consagrarse campeón de la Liga Profesional, aunque todo dependerá del resultado del duelo entre Boca e Independiente. El estadio Presidente Perón será el recinto que albergará el partido desde las 17 con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que en el VAR dirá presente Diego Abal, y contará con la televisación de TNT Sports.

Probables equipos:

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz o Jonathan Gómez o Nicolás Oroz; Matías Rojas, Enzo Copetti y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Agustín Palavecino, José Paradela; Nicolás de la Cruz; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.



OTROS PARTIDOS

A las 12 jugarán Banfield vs. Sarmiento; a las 14.30 Talleres vs. Gimnasia La Plata y a las 17 Patronato vs. Huracán.