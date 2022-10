Buen cierre para CRAR en Rosario

El Círculo Rafaelino de Rugby tuvo una positiva despedida de la temporada de 15 y de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral, al derrotar como visitante a Los Caranchos de Rosario por 22 a 12, en el encuentro que -además- marcó el retiro de los forwards Matías Rocchi y Martín Zegaib.

Los puntos de la escuadra dirigida por Quique López Durando llegaron a través de los tries de José Francone, Esteban Appo y Facundo Aimo, más una conversión y un penal de Pablo Villar, y una conversión de Martin Bocco.



ROWING Y UNIVERSITARIO LOS QUE SIGUEN ARRIBA

Como se preveía antes de esta última jornada, Rowing de Paraná y Universitario de Rosario ganaron sus respectivos partidos y seguirán el año próximo jugando en el torneo principal del TRL.

Rowing le ganó a Alma Juniors de Esperanza por 33 a 19 de local, y Universitario hizo lo propio ante Logaritmo por 20 a 10. A Jockey de Venado Tuerto no le alcanzó con la victoria 66 a 10 de visitante ante Provincial.

Posiciones finales: Rowing 31 puntos; Universitario 29; Jockey 28; CRAR 19; Los Caranchos 17; Alma Juniors 14; Logaritmo 7; Provincial 1.

De esta manera, el segundo nivel para 2023 que integrará el equipo rafaelino será un torneo de nueve equipos. Además de CRAR estarán Jockey de Venado Tuerto, Los Caranchos, Alma Juniors, Logaritmo, Provincial, La Salle, Tilcara y Universitario de Santa Fe.



SIGUE RUBIOLO COMO TITULAR

Para el encuentro final del triangular en Montevideo denominado Conferencia 2022, que jugarán hoy a las 17.10 Argentina XV y Uruguay, el head coach de Argentina XV, Ignacio Fernández Lobbe, confirmó los 15 titulares con cuatro modificaciones en relación a la goleada que sus dirigidos le propinaron a USA Falcons por 81-21. Los que ingresarán serán: Ignacio Ruiz, que será el capitán del equipo, Jerónimo Gómez Vara, Joaquín de la Vega Mendía y Faustino Sánchez Valarolo.

Por su parte, los que saldrán de los serán Bautista Bernasconi, Juan Mernes, Joaquín Lamas y Nicanor López Fernández. Seguirá Pedro Rubiolo como titular y Lorenzo Colidio suplente, respecto a los rafaelinos.

El equipo de Argentina XV ante Uruguay XV: 1. Miguel Prince, 2. Ignacio Ruiz (C), 3. Santiago Medrano, 4. Franco Molina, 5. Ignacio Calas, 6. Nicolás D'Amorim, 7. Pedro Rubiolo, 8. Jerónimo Gómez Vara, 9. Eliseo Morales, 10. Joaquín de la Vega Mendía, 11. Faustino Sánchez Valarolo, 12. Mariano García Ascárate, 13. Ramiro Costa, 14. Mateo Soler, 15. Juan Ignacio Landó.

Suplentes: 16. Bautista Bernasconi, 17. Nicolás Revol Pitt, 18. Javier Coronel, 19. Gregorio Hernández, 20. Lorenzo Colidio, 21. Juan Bautista Mernes, 22. Rafael Iriarte, 23. Joaquín Lamas.