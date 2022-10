China: Congreso Comunista echó al ex presidente Hu

El Partido Comunista chino respaldó el "papel central" de Xi Jinping. Pero la jornada estuvo marcada por el desalojo del ex presidente Hu.

En medio de la clausura del XX Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), el ex presidente Hu Jintao, quien se encontraba sentado al lado del actual mandatario Xi Jinping, fue obligado a retirarse por el personal del lugar y el tenso momento quedó registrado por las cámaras del Gran Salón del Pueblo de Pekín.

En las imágenes se puede ver al líder chino observando cómo levantaban del asiento a su predecesor, quien opuso resistencia pero finalmente accedió a abandonar el recinto tras interpelar a Xi Jinping.

Al levantarse, Hu mantuvo un breve intercambio con el presidente, que le respondió sin mirarlo mientras que el resto de los otros asistentes no parecían inmutarse. Aún no hubo ninguna explicación oficial por lo sucedido. El episodio se produjo minutos antes de la votación unánime de unos 2.300 delegados del Partido Comunista de China para incluir el "rol central" de Xi Jinping en los estatutos del partido.

Xi Jinping, de 69 años, debe ser confirmado este fin de semana como secretario general del partido, antesala de su reelección en 2023 como presidente del país. En su discurso de apertura del cónclave, disparó sin filtro contra su antecesor: "Había dentro del partido una falta de entendimiento claro, falta de medidas efectivas y una tendencia a la debilidad. La burocracia, el hedonismo y la extravagancia persistía en muchos lugares y departamentos". "Atrévanse a luchar, atrévanse a ganar, agachen la cabeza y trabajen duro, estén determinados a seguir avanzando", enfatizó Xi frente a los casi 2.300 delegados reunidos en el Gran Salón del Pueblo de la capital china.

El Partido Comunista chino respaldó este sábado "el rol central" del presidente Xi Jinping, en el cierre de un congreso de siete días que debe desembocar en su reelección para un inédito tercer mandato al frente de la organización y del país.

Los cerca de 97 millones de miembros del partido deberán "defender el rol central del camarada Xi Jinping en el seno del Comité Central del Partido y del Partido en su conjunto" según una resolución adoptada de forma unánime, poco antes del cierre de su congreso en Beijing.

Este domingo, Xi Jinping debe ser reelegido como secretario general del PCC después de la primera reunión del renovado Comité Central. Este nombramiento será el preludio de un inédito tercer mandato para Xi como presidente chino durante la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional el próximo marzo. Esta nueva reelección de Xi, de 69 años, es posible porque en 2018 se suprimió el límite constitucional de dos mandatos.

Este 20º Congreso Nacional del PCCh desde su creación en 1921 se llevó a cabo en un momento de desaceleración económica por los confinamientos para hacer frente a la pandemia de la Covid-19 y en medio de inocultables tensiones diplomáticas con Occidente.