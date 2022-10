Preocupación por González

Inter le ganó a Fiorentina por 4-3 en el fútbol italiano, con un doblete de Lautaro Martínez, pero el hecho relevante en la ciudad de Florencia estuvo dado por la salida por lesión de Nicolás González, quien apenas jugó un puñado de minutos y enciende las alarmas en el campamento del seleccionado argentino.

Al cabo de la undécima jornada de la Serie A, el estadio Artemio Franchi resultó protagonista de incidencias que el técnico Lionel Scaloni no puede dejar de soslayar, de cara al Mundial Qatar 2022, que comenzará en menos de un mes. Por lo pronto, Martínez, el centrodelantero titular albiceleste, marcó por duplicado a los 15 minutos del primer tiempo (con un disparo cruzado de zurda) y a los 28m. del segundo (con un penal rematado con violencia al poste izquierdo), respectivamente.El equipo dirigido por Simone Inzaghi, que acumula 21 unidades, había abierto la cuenta por intermedio de Nicoló Barella (Pt. 2m.).

Y el tanto del triunfo llegó en el quinto minuto de tiempo adicionado por intermedio del volante armenio Henrikh Mkhitaryan.

En la escuadra ‘neroazzurra’ también se alistó desde el comienzo el atacante tucumano Joaquín Correa, quien fue sustituido por el bosnio Edin Dzeko, al promediar la segunda mitad.

En Fiorentina, que reúne 10 puntos y está en la parte baja de la tabla, el bonaerense González (ex Argentinos Juniors) apenas pudo actuar durante 9 minutos. El jugador pidió el cambio a los 9 minutos por una aparente molestia muscular.

Además, Leandro Paredes, futbolista de la Selección argentina y Juventus, se realizó estudios este sábado por una molestia y los resultados confirmaron que padece una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Dentro del cimbronazo que significó la noticia, lo positivo es que la recuperación le demandará alrededor de 15 días y no tendrá problemas para estar con la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.