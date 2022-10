Definiciones de la Reválida

La Primera B estará en el centro de la escena de la actividad liguista este domingo con la disputa de la última fecha del torneo Reválida, a partir de las 16.

En la Zona Sur los candidatos al título son Zenón Pereyra, puntero con 17 unidades y Deportivo Josefina con 15. El líder visitará a Defensores de Frontera mientras que el escolta también será visitante de Juventud Unida de Villa San José. El encuentro adelantado fue con triunfo para La Hidráulica de Frontera que superó 1-0 a Atlético Esmeralda.

En la Zona Norte, Independiente de Ataliva está puntero con dos unidades de ventaja sobre Sportivo Roca.

Este es el detalle de la programación: Independiente de Ataliva vs Dep. Bella Italia, Leandro Aragno; Tiro Federal vs. Argentino de Humberto, Sebastián Garetto; Moreno Lehmann vs. Belgrano San Antonio, José Domínguez; Sp. Roca vs. San Isidro de Egusquiza, Rodrigo Pérez.

En la Zona Sur, Defensores de Frontera vs. Zenón Pereyra FC, Darío Suárez; Juventud Unida vs. Dep. Josefina, Angelo Trucco; San Martín vs. Dep. Susana (este encuentro a las 12.30 en primera), Claudio González y Sp. Santa Clara vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas, Sergio Romero.