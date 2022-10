Femenino: locales ante Midland

Dándole continuidad a la Fase Ascenso de la Primera "C" de la Asociación del Fútbol Argentino, este domingo Atlético recibirá en la cancha principal del predio "Tito" Bartomioli a Midland FC, desde las 17, en partido válido por la fecha 18.

Las dirigidas por Juan Wabeke vienen de caer por 2 a 0 ante Newell's Old Boys de Rosario e irán por la recuperación ante un rival que marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones y pelea por uno de los dos ascensos a la Primera "B".

Las posiciones: San Luis FC 37 puntos; Talleres de Córdoba 33; Midland 30; Newell's Old Boys de Rosario 27; Arsenal 20; Talleres de Remedio de Escalada 19; Deportivo Laferrere y Atlético 18; Deportivo Maipú de Mendoza y Cañuelas 15; Argentino de Merlo 14; Berazategui 13 y Nueva Chicago 8.