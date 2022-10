Argentinos, si hablamos de dinero, no tenemos dinero

Parafraseando a nuestro villano favorito, Gru y sus simpáticos minions: “En términos de dinero, no tenemos dinero”; a los argentinos nuestro ministro de Economía, cual villano conduciéndonos, puede decirnos lo mismo.

Los ahorros del país, es decir las reservas del BCRA, están por debajo de los u$s 39.000 millones y con tendencia a descender, mientras que por otra parte los pasivos de éste suman 12 mil millones, conformándose por la base monetaria de aproximadamente 4 mil millones de pesos y los remunerados, principalmente letras de liquidez por 8 mil millones pesos, estos últimos crecen casi un 7% mensual solo por intereses. La comparación de ambas variables nos da un dólar de equilibrio de $330, sin embargo vemos que en el mercado, el blue no llega a esos valores, al menos por ahora.

Lo que ocurre es que la inflación, que llega al 78.5% anualizada a septiembre, va carcomiendo el poder adquisitivo de la población, ya se observan caídas en las ventas minoristas de casi el 3.5% interanual, encabezado principalmente por indumentaria y calzado con más del 10%.

Con el nuevo plan de cuotas, Ahora 30, se está buscando dar alivio a esta situación por vía de la estimulación de la demanda, pero seguramente esto traerá más presión sobre la inflación y cuando finalice la medida -en principio tendrá una vigencia de 90 días- volveremos a la misma situación inicial.

Por otra parte, vemos también que muchos comerciantes minoristas prefieren hacer stock de mercaderías en lugar de dolarizar sus fondos. Es probablemente más rentable capitalizarse en materias primas y productos elaborados que suben por la inflación y de esa manera aseguran tener el negocio en marcha en el futuro, que guardar dólares blue en el colchón, máximo teniendo en cuenta que podría haber escasez de productos con componentes importados.

La falta de dinero en los consumidores es otro de los motivos por lo que el blue no crece en su precio y quedó el viernes a unos 15 pesos por debajo del Contado con Liquidación. Este último es un dólar utilizado por las empresas para dolarizar y retirar fondos del mercado argentino, mientras que el blue es utilizado principalmente por el ahorrista minorista. Éste está muy golpeado por la inflación y además vienen meses de alto consumo, principalmente diciembre y las fiestas de fin de año, días en los que también suele recalentarse la inflación.

Luego enero también es un mes de vacaciones y gastos para el ahorrista minoritario, por lo que el blue, que a nuestro criterio debería estar subiendo, se está manteniendo por debajo de sus valores técnicos. Sumado a esto las tasas de interés, fijadas por el BCRA en 75%, prácticamente empatan a la inflación, y se llevan todos los fondos de corto plazo. Recordemos que para comprar y vender blue en corto plazo, debe cubrirse la brecha entre la cotización compradora y vendedora, que es de 5 pesos más o menos.

También podemos observar el comportamiento de los comerciantes que sufren la caída de ventas o no logran colocar la cantidad de productos necesarios, por lo que no tienen más remedio que desprenderse de ahorros en moneda extranjera para poder pagar sueldos y proveedores. Lo mismo ocurre con los consumidores a fecha de cierre de sus tarjetas de crédito, alimentando la oferta de dólar blue y de esa forma conteniendo su precio, que como decíamos técnicamente debería estar por encima de la actual cotización.

Como diría nuestro villano favorito, en términos de dinero, no tenemos dinero.



