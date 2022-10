Reino Unido: ¿puede realmente Boris Johnson regresar al poder?

Mientras Liz Truss acaba de dimitir como primera ministra, su predecesor, Boris Johnson, está intentando obtener el patrocinio necesario para intentar ocupar el puesto. Si aún no es candidato, 'BoJo' parece estar entre los mejor situados en la elección interna del partido conservador, que debe designar un nuevo premier en una semana, como máximo.

Algunos lo apoyan, otros están dispuestos a dimitir si vuelve a Downing Street. En un nuevo giro, Boris Johnson busca el viernes 21 de octubre el patrocinio necesario para intentar volver a ser el jefe de Gobierno británico.

De vacaciones en el Caribe, todavía no es candidato, como tampoco lo es Rishi Sunak, el ex ministro de Economía con el que está enfrentado. Pero los dos hombres parecen ser los mejor situados en estas elecciones rápidas, internas del Partido Conservador, que deben entregar un nuevo primer ministro en un máximo de una semana, tras la dimisión de Liz Truss, la líder que duró 44 días.

Mientras el país anhela la estabilidad tras meses de un pésimo culebrón político con disensiones, traiciones e incompetencia, Boris Johnson, de 58 años, el polémico ‘exhéroe’ del Brexit que dimitió hace tres meses y medio desautorizado tras una serie de escándalos, estaría preparando su regreso.

"Boris Johnson dice a los 'tories': 'puedo salvar al partido de la aniquilación política'", titulaba el diario conservador 'The Daily Telegraph'. "Boris contra Rishi", la lucha por el alma de los 'tories'", escribía por su parte el 'Daily Mail', un rotativo más inclinado a Johnson.

Un recuento no oficial realizado por el sitio web 'Guido' mostraba al mediodía 58 diputados para Rishi Sunak, 54 para Boris Johnson y 20 para Penny Mordaunt, ministra de Relaciones con el Parlamento. Se necesitan 100 padrinos antes de las 14:00 horas del lunes para poder presentarse, entre los 357 diputados conservadores.



FIN DE SEMANA COMPLICADO

Las negociaciones entre bastidores van bien. Al parecer, Boris Johnson está preparando su regreso a Londres y el fin de semana promete ser sangriento. Porque Boris Johnson es profundamente divisivo.

Para sus partidarios, es el único legítimo, habiendo ofrecido una mayoría histórica a los conservadores en las elecciones legislativas de 2019. Gran orador, también ha mantenido su aura con miles de miembros del partido, que pueden tener que votar la próxima semana.

"Boris o el fracaso", dijo el viernes el secretario de Energía, Jacob Rees-Mogg. El secretario de Defensa, Ben Wallace, que es popular entre las bases, también dijo que se "inclinaba" por Boris, en este drama cada vez más shakespeariano.

Pero muchos diputados 'tories' recuerdan las fiestas de Downing Street durante los encierros anti-Covid, sus repetidas mentiras y su falta de disciplina, que minaron la confianza de los ciudadanos y provocaron decenas de dimisiones en el Gobierno y la suya propia, el 7 de julio.

"Actualmente es objeto de una investigación por parte de una comisión parlamentaria... es casi 100% seguro que la Comisión de Privilegios acordará que engañó al Parlamento", dijo el diputado conservador Richard Graham a Times Radio. Este regreso enviaría a su partido "directamente al lío en el que estábamos cuando él estaba en el poder", comentó otro diputado.



"BORIS JOHNSON ES EL

BERLUSCONI BRITÁNICO"

"Ganar el apoyo de los diputados está muy lejos de ser un hecho, pero si lo consigue será casi seguro primer ministro", según el periódico 'The Times'.

Las bases del partido se han mantenido en gran medida fieles a Boris Johnson. Según una encuesta de 'YouGov', el 42% de los miembros del partido cree que puede ser un “muy buen” sustituto de Liz Truss, y el 21% un sustituto “bastante bueno”. Rishi Sunak, que perdió frente a Liz Truss en verano y que a veces es visto como el traidor que provocó la salida de Boris Johnson, está entre el 29% y el 31% y Penny Mordaunt entre el 20% y el 34%.

Con el telón de fondo de la crisis económica y social, la oposición laborista, que lleva una amplia ventaja en las encuestas, pide elecciones generales anticipadas. Los liberales demócratas (“lib-dems”) de centro quieren bloquear la candidatura de Boris Johnson, señalando que ha sido declarado culpable de infringir la ley durante el 'partygate'.

"Boris Johnson es el Berlusconi de Reino Unido", dijo Daisy Cooper, vicepresidenta del Partido Liberal Demócrata.

“Hasta la vista”, así concluyó Boris Johnson su último turno de preguntas en el Parlamento el pasado mes de julio. "Misión ampliamente cumplida, por el momento", añadió. Probablemente sueña con seguir los pasos de su héroe, Winston Churchill, que volvió al poder en 1939. Pero Churchill esperó diez años, no seis semanas. (AFP)