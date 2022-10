Lunes, asueto en el sector público y jornada laboral normal en el privado

Rafaela celebrará su Santo Patrono el próximo lunes con un feriado a medias ya que el sector público no trabajará mientras que el comercio y la industria tendrá una jornada prácticamente normal.

Según informó el Centro Comercial e Industrial (CCIRR), este lunes 24 de octubre se celebrará el Día de Rafaela para conmemorar el 141° aniversario de su formación. Ese día, la administración pública gozará de asueto administrativo, pero la actividad privada se desarrollará normalmente. "Esto significa que los comercios pueden abrir sus puertas en su horario habitual. El trabajador no puede negarse a ir a trabajar. En caso de que no concurra, se le puede descontar el día. Por otro lado, por esta jornada no le corresponden pagos adicionales ni horas compensatorias", aclaró la entidad.

Así, el lunes no habrá actividades en las escuelas ni tampoco en los Tribunales, entre otros ámbitos.

Por su parte, el municipio brindará algunos de sus habituales servicios de manera diferenciada. De este modo, el Eco Punto (frente al Cementerio) estará abierto el lunes en el horario habitual, de 8:00 a 19:00, mientras que el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) permanecerá cerrado durante esa jornada.

El Transporte Público de Pasajeros no funcionará el lunes 24, y la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no contará con servicio.

La línea telefónica 147 “Rafaela Responde” atenderá el sábado con operadores, de 7:00 a 13:00, y, a través de contestador automático, a partir del sábado a la tarde, domingo y lunes.

El Cementerio permanecerá abierto de manera normal para visitas, de 7:30 a 18:30, con la administración cerrada y guardias mínimas en caso de sepelios.