Una multitud en el tributo a Charly García

Una multitud de rafaelinos de distintas edades presenciaron “Nada que decir, Charly García”, el tributo que la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni” le brindó a uno de los mejores artistas de nuestro país e ícono de rock nacional.

El show comenzó con “Necesito tu amor”, un clásico del álbum “Parte de la religión” que salió a la calle en 1987 y fue considerado por la crítica como uno de los trabajos más prolijos de Charly García. Posteriormente, los alumnos de La Remo interpretaron “Buscando un símbolo de paz” del mismo material discográfico.

El público se encendió con “Rezo por vos”, canción que Charly compuso con el “flaco” Luis Alberto Spinetta y que tocaron por primera vez en 1985. Hasta el día de hoy es uno de los temas más conocidos y populares del rock argentino.

Los clásicos “Raros peinados nuevo” siguió en el tributo y emocionó a los más grandes que recordaron el álbum “¨Piano bar” de 1984. Luego de los aplausos de pie, “Promesas sobre el bidet” y su “calambres en el alma” siguieron con un impecable recital que conjugó una versión adaptada y con músicos invitados que interpretaron a la perfección cada tema.

En la misma línea, La Remo interpretó “Los dinosaurios” de “Clips modernos”, un clásico del ´83 cuando la dictadura cívico-militar estaba en retirada.

“Yendo de la cama al living” y fue el primer álbum de estudio en solitario. Charly tenía 30 años y grabó el material en agosto de 1982, durante el último año de la última dictadura y finalizada ya la Guerra de Malvinas.



SAY NO MORE

En el repertorio apareció “Pasajera en trance” del disco “Tango” que grabó con Pedro Aznar. “Inconsciente colectivo”, que cantaba con Mercedes Sosa, marcó otro punto de inflexión y emoción cuanto entonaron “Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que fueron los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más”.

“No voy en tren” elevó el ritmo y los coros del público dieron más fuerza a un tema símbolo de los ´80.

“Rasguñas las piedras” de Sui Géneris dio final a la primera parte de un show que emocionó, que trajo recuerdos con “por fin veo tus ojos, que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel”.



BONUS TRACK

“Una más pidieron” los miles de rafaelinos que se reunieron frente a la Escuela Municipal de Música y apareció “Demoliendo Hoteles”, un clásico con que Charly abre las mayorías de sus presentaciones.

Inmediatamente se escucharon las estrofas de “Cerca de la revolución”.

Las linternas de los celulares se encendieron y se movieron al compás como los encendedores a fines de los ´70 con “Seminare” de Serú Girán, el grupo conformado por Charly, Pedro Aznar, David Lebón y Oscar Moro.



BIS

El Show, con mayúsculas de La Remo, terminó con miles de personas aplaudiendo de pie y bailando con “Demoliendo hoteles”. Nadie se quedó sentado y el “pogo” puso un condimento extra a una fiesta que nadie quería que termine.

Las sillas quedaron en un segundo plano y todos se acercaron a las vallas y cantaron y saltaron como en un verdadero recital de Charly García.

Un show, un recital, una puesta en escena, un marco de alegría y música que vale la pena volver a ver.