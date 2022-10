Scaloni dio una lista preliminar

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó ayer ante la FIFA la lista preliminar de jugadores que designó el entrenador Lionel Scaloni, de cara al Mundial de Qatar 2022.

A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo en el país asiático son 40 los nombres que conforman el listado parcial que para el 10 de noviembre tendrá un recorte masivo para oficializar los 26 jugadores que participaran del evento deportivo.

De forma automática sobresalen los nombres de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano "Dibu" Martínez y Ángel Di María, quien se recupera de un desgarro, y son algunos de los futbolistas que tendrían su boleto asegurado de no mediar inconvenientes.

Pero dentro de la extensa lista, hay varios apellidos que fueron una sorpresa, como los casos del arquero Agustín Marchesín, quien milita en el Celta de Vigo; Giovanni Simeone, se desempeña en el Napoli y atraviesa un gran momento, y Marcos Senesi, futbolistas del Bournemouth de Inglaterra.

Además, dieron el presente Juan Musso, que empezó la recuperación de su lesión en la mandíbula, ya que trabajó con pelota (con una máscara), Lucas Ocampos que recientemente recaló en el Ajax, había sido parte del proceso de seleccionado y en estas últimas convocatorias no pudo ser parte.

Otro futbolista que se metió en la lista preliminar es Thiago Almada, que si bien el cuerpo técnico lo imagina como parte del ciclo pos Mundial, el formado en Vélez dejó una buena imagen en la gira por Estados Unidos y se ganó la consideración para ser una alternativa concreta para esta edición de la Copa del Mundo.

Si bien el reglamento permitía que se incluyeran hasta 55 futbolista, Scaloni optó por 40 jugadores, de los cuales saldrán los 26 que viajarán a Qatar para representar a la Albiceleste.

Según lo que dejó entrever el entrenador en el último tiempo, 22 jugadores ya tendrían su lugar asegurado y los últimos cuatro boletos se definirían entre seis nombres: Juan Foyth, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Paulo Dybala -lesionado- y complicado por los plazos de recuperación-, Ángel Correa y Joaquín Correa.

En caso de surgir algún lesionado, se podría sumar a alguien que no figure en esta lista preliminar, ya que la definitiva, la de 26 futbolistas, deberá entregarse el 10 de noviembre, diez días antes del inicio de la Copa del Mundo.

Argentina será parte del Grupo C en Qatar 2022, zona en la se medirá ante Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre desde las 7.00, luego con México, el sábado 26 a las 16.00, y finalizará ante Polonia, el miércoles 30.



La siguiente es la lista preliminar de la Selección argentina para Qatar 2022:



Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villareal), Franco Armani, Juan Musso (Atalanta), Agustín Marchesín (Celta de Vigo).



Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Real Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Juan Foyth (Villareal), Facundo Medina (Lens), Nehuén Pérez (Udinese), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Marcos Senesi (Bournemouth).



Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Giovani Lo Celso (Villareal), Alexis Mac Allister (Brighton and Hove Albion), Guido Rodríguez (Real Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Benfica), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), Thiago Almada (Atlanta United), Nicolás Domínguez (Bologna), Lucas Ocampos (Ajax).



Delanteros: Lionel Messi (París Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Ángel Di María (Juventus), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético Madrid), Joaquín Correa (Inter de Milán), Giovanni Simeone (Napoli), Emiliano Buendía (Aston Villa), Lucas Alario (Eintracht Frankfurt).