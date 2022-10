Primera Nacional: se juegan dos cruces de cuartos de final

Este sábado y domingo se disputan los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Estudiantes de Buenos Aires, Defensores de Belgrano, Gimnasia de Mendoza, Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto ganaron sus respectivos cruces y se sumaron a San Martín de Tucumán en la segunda instancia (el Santo se metió directamente en dicha etapa por haber finalizado en la tercera posición de la clasificación general).

Este sábado se disputan dos encuentros y el domingo el restante. Habrá transmisión de TyC Sports y DirecTV Sports.



Hoy: 16.50hs (TyC Sports) Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia (Leandro Rey Hilfer) y a las 21.10hs (TyC Sports) San Martín de Tucumán vs. Defensores de Belgrano (Fernando Espinoza).



Mañana: 19.05hs (DirecTV Sports) Estudiantes de Río Cuarto vs. Estudiantes de Buenos Aires (Nicolás Ramírez).



LOS QUE PELEAN POR EL ASCENSO,

SÓLO UNO LE GANÓ A LA "CREMA"

-Instituto de Córdoba, dirigido por el rafaelino Lucas Bovaglio, es el único de los que aún quedan en competencia por el segundo ascenso (aguarda en semifinales por haber finalizado en el segundo puesto de la tabla de posiciones) que finalizó invicto como local la etapa regular del campeonato (el otro fue All Boys, que cayó ante Defensores de Belgrano en octavos de final). Ante Atlético igualó 0 a 0, en la fecha 19.

-Gimnasia de Mendoza tiene entre sus filas al jugar de campo que más minutos disputó a lo largo del torneo: Diego Mondino, que sumó un total de 3222′ en 36 compromisos. Ante Atlético igualó 1 a 1, en la fecha 34.

-Independiente Rivadavia es uno de los dos equipos de la categoría que tiene dos jugadores con más de 10 goles en el campeonato (el otro es Atlético de Rafaela con Bieler 13 y Lencina 11): Lucas Ambrogio (10) y Matías Quiroga (11). De los siete equipos que siguen en carrera (incluyendo a Instituto), Estudiantes de Buenos Aires es el menos goleador con 36 tantos convertidos. Ante Atlético ganó 1 a 0, en la fecha 15.

-Defensores de Belgrano fue el segundo mejor visitante durante las 37 fechas del campeonato, solo por detrás del campeón Belgrano. Disputó 18 encuentros y consiguió siete victorias, seis empates y cinco derrotas. Ante Atlético igualó 1 a 1, en la fecha 23.

-Estudiantes de Río Cuarto solo perdió uno de los últimos 15 partidos que disputó como local en el certamen. Además, solo fue derrotado en dos de los 18 encuentros que afrontó en esa condición. Ante Atlético igualó 0 a 0, en la fecha 9.

-San Martín de Tucumán es el equipo con menos goles recibidos de todo el campeonato con un total de 21 (comparte este rubro con Gimnasia de Mendoza). Ante Atlético igualó 1 a 1, en la fecha 22.



BELGRANO, DUEÑO

DEL PRIMER ASCENSO

Belgrano de Córdoba se coronó campeón de la Primera Nacional y regresó a Primera División después de tres años con una campaña y números arrolladores que lo ubican como uno de los vencedores más dominantes de la historia de la categoría. Aunque ganó la mayoría de los partidos con un tanto de diferencia a su favor y muchos de ellos 1 a 0, festejó a dos fechas de que concluya el fixture.

Finalizó el torneo con 79 puntos, 11 más que Instituto, su inmediato perseguidor con 68.

De los 36 partidos que disputó, el Pirata ganó 24, empató siete y perdió solo cinco.

Logró el 73,1% de las unidades en juego.

El conjunto dirigido por Guillermo Farré marcó 48 tantos en el torneo, dos menos que San Martín de San Juan y la misma cantidad que Instituto y Chacarita.

El Celeste tiene al máximo artillero del campeonato regular, Pablo Vegetti, con 17 festejos.

En goles recibidos, su perseguidor, la Gloria, recibió la misma cantidad: 23.