El presidente volvió a apuntar contra los empresarios por la inflación

En declaraciones al canal C5N, el jefe de Estado habló del aumento de precios como uno de los problemas centrales del país, y aseguró que "le preocupa y se ocupa" en hacerle frente.

Destacó además el trabajo del ministro de Economía, Sergio Massa, y reveló que trabajan en coordinación para continuar en la senda del descenso del índice.

"Trabajamos con el ministro Massa diariamente para ordenar el tema de la inflación que se da en todo el mundo. Es verdad que llevamos dos meses consecutivos de descenso de la inflación, pero aún sigue siendo alta. Todos tenemos que hacer nuestro aporte, el Estado ha hecho mucho para ir moderando lo que tiene que ver con la parte fiscal, lo que se conoce como causas inflacionarias", expresó desde la inauguración de la nueva planta de Whirlpool en Pilar.

Además, continúo: "Todos debemos hacer nuestro aporte, los empresarios, los que trabajan -y no es que ganen menos- sino que sigan generándose puestos de trabajo, que los sueldos sigan ganándoles a la inflación. Tenemos que atender a los que no están trabajando, por eso, anunciamos el bono. Estamos trabajando todos en eso, es un problema que nos preocupa y nos ocupa".

Asimismo, reveló que intenta sobrellevar la inercia en el incremento de los precios y reveló que "no es tan fácil resolver el problema".

"No es que estábamos en cero y ahora tenemos que resolver el problema, bajarla va a costar mucho tiempo. En campaña dije que no iba a resolverse de un día para el otro, y que iba a costar, no esperaba ni la pandemia ni la guerra", afirmó, y reveló: "Tenemos que buscar mecanismo que coloque un ancla en la escalada de precios".



EMPRESAS QUE

CONFÍEN E INVIERTAN

"Necesitamos empresas como Whirlpool que confíen e inviertan en Argentina", enfatizó Fernández, luego de mantener una reunión de trabajo con el equipo de la firma y recorrer las instalaciones. Según indicó Presidencia en un comunicado, la apertura de la nueva planta "requirió una inversión de 52 millones de dólares y generará 1.400 puestos de trabajo directos e indirectos".

En ese marco, Alberto Fernández destacó que el trabajo en la planta es "calificado" y dijo estar feliz con esta apertura, ya que el objetivo del Gobierno es que "cada argentino y argentina tenga el sustento diario, porque el trabajo dignifica". "Esto era un gran campo abierto hace tan solo 180 días. Con el esfuerzo y el compromiso de la empresa y el Estado, pudimos lograr que este gran descampado se haya convertido en esta magnífica construcción", describió el Presidente. Además, celebró que "el 40% de la planta son mujeres" y que la fábrica "esté diseñada para que personas con discapacidad puedan sumarse también". La nueva planta de Whirlpool fabricará cocinas y lavarropas de carga frontal y superior y tendrá una capacidad instalada de producción de 300 mil unidades al año, de las cuales el 70% estará destinado para la exportación a la región.