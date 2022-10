CRAR cierra la Reclasificación

Este sábado culminará la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral y por ende la temporada de 15 para el Círculo Rafaelino de Rugby. La escuadra dirigida por Quique López Durando visitará a Los Caranchos, a partir de las 16, con arbitraje de Carlos Poggi. Previamente jugarán en pre-reserva, a las 12.45, y en Reserva a las 14.15.

Este partido marcará, además, la despedida oficial de Matías Rocchi y Martín Zegaib luego de una larga y fructífera trayectoria en el plantel superior Verde, recordando que ambos fueron protagonistas de los dos ascensos a la elite, en 2008 y 2017.

La formación inicial de CRAR será con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gastón Zbrun: Mariano Ferrero y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Ignacio Sapino y Facundo Aimo; Esteban Appo y Pablo Villar; Leonardo Sabellotti, Juan Nicolás Imvinkelried (c), José Francone y Mateo Ferrero; Santiago Kerstens.

Los demás encuentros de esta última fecha serán: Rowing de Paraná vs. Alma Juniors de Esperanza (Javier Legarreta); Universitario de Rosario vs. Logaritmo (Lucas Palacios); y Provincial de Rosario vs. Jockey de Venado Tuerto (Carlos Perrone).

La programación definirá además los primeros lugares para jugar en el nivel superior en 2023. Así están las posiciones: Rowing 26; Universitario 25; Jockey 23; Los Caranchos 17; CRAR 15; Alma Juniors 14; Logaritmo 7; Provincial 0.