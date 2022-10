Se realizó la conferencia sobre grandes escritores rafaelinos

La disertación denominada “Mario Vecchioli, Lermo Balbi y Fortunato Nari: magna tríada poética de Rafaela y de la inmigración gringa” se llevó a cabo el pasado jueves a las 19:00, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado.

La conferencia estuvo a cargo de Adriana Crolla y María Luisa Ferraris, académicas santafesinas con extensas trayectorias vinculadas a la enseñanza universitaria y la investigación, especializadas en la literatura de nuestra provincia.

La actividad fue organizada conjuntamente por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, la Universidad Nacional del Litoral y Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA), en el marco de la agenda “Celebremos Rafaela”, en conmemoración al 141° aniversario de la formación de nuestra ciudad.

Participaron del encuentro el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, y la presidenta de Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA), Susana Merke, junto a un numeroso marco de público.

Adriana Crolla destacó: “Es para María Luisa (Ferraris) y para mí, un momento de mucha emoción. La identidad rafaelina de los escritores de la pampa gringa tiene que trascender esta región para llegar a lectores más lejanos. Estos escritores (Vecchioli, Balbi y Nari) han generado una poética particular sobre la inmigración; y traer cosas que quizá no todos conocen, tal vez motive a leerlos o releerlos y despertar el interés de gente que quizá nos puede ayudar a que todo esto trascienda”.

Por su parte, el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, manifestó: “Estos escritores rafaelinos rinden honor a las familias inmigrantes que llegaron a esta tierra atraídas por una esperanza, por un sueño, y respondiendo a esa premisa que leemos en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional: para todas las personas del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

“Pudieron venir gracias a ese abrazo, y por eso debemos tener ahora la visión y el deber de seguir construyendo un país generoso, inclusivo, abierto y diverso”, agregó el funcionario.



ENTREGA DE CERTIFICADOS

Previamente a la disertación, el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, y la presidenta de ERA, Susana Merke, hicieron entrega de certificados a quienes ganaron y obtuvieron menciones en el Concurso Literario 2022 del Fondo Editorial Municipal.

Recibieron las certificaciones Raúl Abeillé, por “No me sientan las mañanas” (primer premio); Javier Darío Gervasoni, por “Crueldad” (segundo premio); y Antonella Carranza, Analía Ghirardotti y Érica Martino (menciones especiales).

El secretario de Cultura, Claudio Stepffer, les manifestó: “Además de expresarles mis felicitaciones, quiero agradecerles el interés y la confianza puestos en este concurso, y a través de ustedes hago extensiva esta gratitud a todas las escritoras y escritores que participaron del certamen”.

“A partir de este año vamos a empezar a editar también el segundo premio, es decir que el concurso publicará dos libros anuales; se trata de una decisión que convenimos con el intendente Luis Castellano, con el fin de fortalecer el certamen y aumentar la difusión de las letras rafaelinas”, agregó el funcionario.

Por su parte, en representación de los y las ganadoras, Javier Gervasoni, expresó: “Que este certamen dé lugar y reconozca las voces de los y las jóvenes es muy emocionante, porque tenemos mucho por decir. Celebro, además, que el 2do premio del Fondo sea desde ahora publicado; es un paso muy importante que colabora a la difusión de nuestra escritura y nuestra cultura, porque en definitiva la cultura somos todos y todas, y la hacemos entre todos y todas”.

El nuevo reglamento del Concurso prevé la impresión de 400 ejemplares de la obra ganadora del primer premio y de 200 ejemplares para la obra acreedora del segundo premio, más un estímulo económico a sus autores.

Cabe mencionar que próximamente, el Fondo Editorial Municipal publicará la obra “La perla del Oeste”, de Rita Chiabo, que resultara ganadora del certamen en 2021.