La “Casa del niño, Camino de esperanza”, institución rafaelina al servicio de niños pertenecientes a hogares vulnerables organiza una cena a beneficio, cuyo fruto será destinado al sostenimiento de la obra.

El encuentro social fue programado para el sábado 29 de octubre en la sede del Club Atlético Independiente.

La animación musical corresponderá a Giancarlo.

El costo de la tarjeta mayor es de $ 2.200 y menor (de 3 a 10 años) $ 1.000.

Como toda la comunidad sabe, La Casita es una institución que trabaja “a pulmón” por y para la promoción humana de familias vulnerables. Para alcanzar su meta cuenta con la valiosa colaboración de la comunidad que siempre la ha acompañado, y se aguarda que en esta ocasión se reitere el apoyo. “Tú haces lo que yo no puedo, yo hago lo que tú no puedes, juntos podemos hacer grandes cosas”.

Puntos de venta: Vinería Don Adolfo – Corrientes 369. Librería Sarmiento - Sarmiento 280. Panadería San José – Bv. Lehmann y C. Podio. Materia Premium – Rivadavia 147. Dulces Sueños – Suipacha 340.